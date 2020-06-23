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Öğrenci evine 70 bin liralık elektrik faturası

23 Haziran 2020 16:56

Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve 70 bin 840 liralık elektrik faturası geldi. Fatura bedeline şaşıran öğrenciler, faturadaki yanlışlığın düzeltilmesiyle 120 lira ödedi.

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edirneöğrencilere 79 bin lira faturaFurkan Kadir Egin
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