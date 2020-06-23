Öğrenci evine 70 bin liralık elektrik faturası

Edirne'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve 70 bin 840 liralık elektrik faturası geldi. Fatura bedeline şaşıran öğrenciler, faturadaki yanlışlığın düzeltilmesiyle 120 lira ödedi.

Trakya Üniversitesi'nde okuyan 4 öğrencinin kaldığı kiralık evlerine mayıs ayı için 70 bin 840 lira fatura geldi.

Üniversite öğrencisi Furkan Kadir Egin, faturaların mesaj yoluyla iletildiğini söyledi.

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.den (TREPAŞ) gelen fatura mesajını görünce çok şaşırdığını belirten Egin, "Mesaj geldiğinde uyuyordum, mesaj sesine uyandım. Görünce şaka yapılıyor sandım. Uyandığımda tekrar dikkatli baktım mesaja, bir aylık faturamız 70 bin lira gelmişti" dedi.

Ev arkadaşlarıyla faturaya itiraz ettiklerini ve yanlışın TREPAŞ görevlilerince düzeltildiğini dile getiren Egin, mayıs ayı için 120 liralık elektrik faturası ödediklerini kaydetti.