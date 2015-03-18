T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ofis hayatını cehenneme çeviren şeyler

Nicoccino araştırma şirketi, kadınların ve erkeklerin gözünden ofis hayatını çekilmez hale getiren şeyleri listeledi

18 Mart 2015 21:45

Nicoccino isimli araştırma İngiliz araştırma şirketi, ofis hayatını zindana çeviren ve huzur kaçıran şeylerin listesini yaptı. 1000 kişinin katıldığı araştırmanın sonucunda elde edilen veriler kadınların ve erkeklerin gözünden ayrı ayrı sıralandı.

 

Erkekleri çileden çıkaran şeyler

 

playtusu.com'da yer alan habere göre, erkekleri ofis hayatında çileden çıkaran en büyük sıkıntı, İkinci Dünya Savaşı cephesinden hallice bir şekilde dağılmış masalar. İkinci sırada ise aşırı derecede parfüm sıkan çalışma arkadaşları yer alıyor. Toplam on maddeyle sınırlanan listenin tamamı ise şu şekilde:

1. Dağınık masa

2. Aşırı derecede parfüm sıkan çalışan

3. Telefonda yüksek sesle konuşmak

4. Geç kalmak

5. Yemek arasında çenesi düşen iş arkadaşı

6. Ağır kokulu yemekler yenmesi

7. Fazla sayıda sigara molası

8. Fazla konuşan iş arkadaşı

9. Düzensizlik

10. Kabalık

 

Kadınları çileden çıkaran şeyler

 

Kadınlar açısından ofis hayatını zorlaştıran şeylere baktığımızda ise, birinci sırada ağır kokulu yemekler yiyen iş arkadaşı yer alıyor. İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getiren çalışma arkadaşları ikinci, fazla sayıda sigara arası kullanan iş arkadaşı da üçüncü sırada yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. Ağır kokulu yemekler yenmesi

2. Geç kalma

3. Fazla sayıda sigara molası

4. Hijyene önem verilmemesi

5. Düzensizlik

6. Dağınık masa

7. Ödünç aldığı şeyi geri getirmeyen iş arkadaşı

8. Telefonda yüksek sesle konuşmak

9. Yemek arasında çenesi düşen iş akadaşı

10. Kötü giyinen iş arkadaşı

ETİKETLER

ofisçileden çıkaran şeylergeveze iş arkadaşıgeç kalmakdedikoduhijyenkadınlarerkekler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24