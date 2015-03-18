Ofis hayatını cehenneme çeviren şeyler

Nicoccino isimli araştırma İngiliz araştırma şirketi, ofis hayatını zindana çeviren ve huzur kaçıran şeylerin listesini yaptı. 1000 kişinin katıldığı araştırmanın sonucunda elde edilen veriler kadınların ve erkeklerin gözünden ayrı ayrı sıralandı.

Erkekleri çileden çıkaran şeyler

playtusu.com'da yer alan habere göre, erkekleri ofis hayatında çileden çıkaran en büyük sıkıntı, İkinci Dünya Savaşı cephesinden hallice bir şekilde dağılmış masalar. İkinci sırada ise aşırı derecede parfüm sıkan çalışma arkadaşları yer alıyor. Toplam on maddeyle sınırlanan listenin tamamı ise şu şekilde:

1. Dağınık masa

2. Aşırı derecede parfüm sıkan çalışan

3. Telefonda yüksek sesle konuşmak

4. Geç kalmak

5. Yemek arasında çenesi düşen iş arkadaşı

6. Ağır kokulu yemekler yenmesi

7. Fazla sayıda sigara molası

8. Fazla konuşan iş arkadaşı

9. Düzensizlik

10. Kabalık

Kadınları çileden çıkaran şeyler

Kadınlar açısından ofis hayatını zorlaştıran şeylere baktığımızda ise, birinci sırada ağır kokulu yemekler yiyen iş arkadaşı yer alıyor. İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getiren çalışma arkadaşları ikinci, fazla sayıda sigara arası kullanan iş arkadaşı da üçüncü sırada yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. Ağır kokulu yemekler yenmesi

2. Geç kalma

3. Fazla sayıda sigara molası

4. Hijyene önem verilmemesi

5. Düzensizlik

6. Dağınık masa

7. Ödünç aldığı şeyi geri getirmeyen iş arkadaşı

8. Telefonda yüksek sesle konuşmak

9. Yemek arasında çenesi düşen iş akadaşı

10. Kötü giyinen iş arkadaşı