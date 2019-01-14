ODTÜ Sinema Topluluğu'ndan Cem Yılmaz'a eleştiri

Film yapımcıları ve sinema salonlarının işletmecisi arasında çıkan tartışma sonrası Cem Yılmaz’a açık bir davet yayınlayan ODTÜ Sinema Topluluğu, yanıt gelmeyince yeni bir açıklama yaptı. ODTÜ topluluğu, “Cem Yılmaz medyada bu konu üzerinde dikkat çekmeye devam ederken davetimizi yok sayarak aslında açıklamalarında samimi olmadığını göstermiş oldu” diyerek komedyen Cem Yılmaz'a tepki österdi.

ODTÜ Sinema Topluluğu'nun açıklaması şöyle:

“ODTÜ Sinema Topluluğu olarak geçtiğimiz günlerde yayımladığımız yazı aracılığıyla sinema sektöründe son yıllarda ivme kazanan tekelleşmenin farkında ve karşısında olduğumuzu açıklamıştık.

Yine bu yazımızda, Mars Group’a karşı tavır alan ve filmini vizyona sokmayıp 'gerekirse filmlerimi bedava bile gösteririm' diyen Cem Yılmaz’a, söylediklerinde samimi ise amfilerimizi açıp birlikte paylaşımlar yapma teklifinde bulunduk. Ancak yanıt tam da beklediğimiz gibi geldi; yani gelmedi…

Davetimizin haberler ve sosyal medya sayesinde viral olduğunu bildiğimizden, bu davetin kendisine ulaşmadığına inanmıyoruz. Bu noktada Cem Yılmaz medyada bu konu üzerinde dikkat çekmeye devam ederken davetimizi yok sayarak aslında açıklamalarında samimi olmadığını göstermiş oldu.

Biz de bugün sinemacılar ile Mars Group arasındaki çatışmanın kar amacının ötesine geçmediğini ve sanat alanında önemli insanların 'sanatçı müsveddesi' olarak tanımlandığı ve doğrudan hedef alındığı şu günlerde, sanatçıların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik.

Ancak görünen o ki, iktidarla aynı dili konuşan ve 'Yeni Cem Yılmazlar çıkarırız' gibi söylemleri tercih edenlere karşı, yanında olduklarımız tarafından muhatap alınmadık.

Biz, ODTÜ Sinema Topluluğu olarak her zaman yaptığımız gibi bu kar çatışmasının içinde olmayan, sansüre tabi tutulan bağımsız sinemacıları ve filmlerini ağırlamaya devam edeceğiz, çünkü bu paylaşımın çıkar alışverişinin çok ötesinde olduğunun farkındayız. Son olarak, süreci takip eden ve bundan rahatsız olan herkesi bağımsız sinema ve yönetmenleri desteklemek adına, sinema kültürünü AVM’nin dışına taşımaya, bağımsız salonları desteklemeye çağırıyoruz.”