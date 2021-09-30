ODTÜ mezunlarından ABB'nin yol ihalesine karşı imza kampanyası

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in projesinin devamı niteliğinde olduğunu belirttikleri yol projesinin ihalesinin iptal edilmesini talep eden ODTÜ mezunları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hitaben kaleme aldıkları dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısının bir bölümünün ODTÜ arazisini parçalayarak ağaç kıyımı yapılan bölgeden geçtiği bilinmektedir. Bu yolun öngörüldüğü gibi trafiği rahatlatmayacağı, Ankara için yeni bir trafik alanının yanı sıra kentsel ve ekolojik farklı sorunlara yol açacağı aşikardır. Belediyeniz önüne gelen bu sorunun, ODTÜ Bileşenleri ile birlikte ortak akıl oluşturularak ve diyalogla çözülme girişimini taktir etmekle birlikte; bu adımın ihaleden sonra yapılmasını doğru bulmuyoruz. Aşağıda imzası olan kişiler olarak, Ankara'nın ulaşım sorunu konusunda ortak akıl üretmek üzere diyalog içinde olmayı önemsiyoruz. Bu sürecin devam edebilmesi için öncelikle, 25 Ağustos 2021 tarihinde yapılan ihalenin bir an önce iptal edilmesini talep ediyoruz."

ODTÜ Mezunlar Derneği'nin başlattığı imza kampanyasına şu adres üzerinden erişilebiliyor.