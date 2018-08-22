Ödemişli ressamın 3 tablosu Çekya'da sergilendi

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- ÇEKYA\'da ressam Jana Hrusky anısına düzenlenen 5. Uluslararası Naif Sanat Toplantısı ve Sergisi\'nde Ödemişli ressam Emin Başaranbilek\'in de 3 tablosuna yer verildi.

Association of friends of Naive Arts (Naif Sanat Arkadaşları Derneği) tarafından 7-17 Ağustos tarihleri arasında Çekya\'da ressam Jana Hrusky anısına bir sergi düzenlendi. Lysice Şatosu\'ndaki küratörlüğünü Ladislav Pukl\'un üstlendiği 5. Uluslararası Naif Sanat Toplantısı ve Sergisi\'ne 8 ülkeden toplam 11 ressam davet edildi. Sergide, Duşan Chalaupka (Çekya), Marja Muusa Hamalainen (Finlandya), Minna Lehvaslaiho (Finlandiya), Marion Alexandre (Fransa), Alexia Molina (İtalya), Paola Laconi (İtalya), Mandoki Halast Zsoka (Macaristan), Viorica Ana Farkas (Romanya), Rado Jarabek (Slovakya), Pirc Branka (Slovenya) ile Türkiye\'den Emin Başaranbilek\'in tablolarına yer verildi. 3 tablosuna Çekya\'daki sergide yer verilen Ressam Emin Başaranbilek, \"Bu sergi, değişik ülkelerden yeni dostlar edinmemi sağladı. Toplantı yönetiminin ressamları kucaklayıcı tavrı, günlerin güzel geçmesini sağlayan etkinlikleri, kısa sürede ressamlar arasında oluşan sıcak dostluklar anılmaya değer. Ayrıca şato ve çevre gezileri, bu ülkenin doğal ve kültürel varlıklarını tanımamızı da sağladı. Toplantının iyi ve anlamlı geçmesini sağlayan üyelerin sıcak ve sevecen yaklaşımları çeşitli ülkelerden gelen ressamların, çok eskilerden tanışıyorlarmış gibi hemen kaynaşmaları, Çekya\'ya bir teşekkür borcumuzun da varlığının anlatımı olarak görülmelidir. Bu nedenle, \'Teşekkürler Çekya\' diyorum\" dedi.

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