Ödemiş'in kırsal mahallerinde kar alarmı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri kırsal mahallere ulaşımı sağlayan yollarda, Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri de Küçük Menderes Havzası\'ndaki ilçelerin İstanbul ve Ankara yollarıyla bağlantısını sağlayan Ödemiş-Bozdağ-Salihli Karayolu\'nu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Komşu Kiraz ilçesinde de taşımalı sistemde eğitim veren okullarda bugün eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Ödemiş\'te dün akşam üzeri başlayan ve zaman zaman hızını artıran kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Bozdağ, Gölcük, Subatan, Çamyayla, Horzum ve Başova yaylalarında da kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. 2 bin 157 rakımlı Bozdağ\'daki 2 yıldır çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan kayak merkezinde ise kar kalınlığı 55 santime ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahallelerin bağlantı yollarını kapamaması için belediye ekipleri gece boyunca sürdürdükleri çalışmalarına gündüz de hız kesmeden devam ediyor. Bozdağ üzerinde yer alan mahallelerde kar nedeniyle yollarda kalan vatandaşların yardımına da belediye ekipleri koşuyor. Kar yağışının yoğunluk kazandığı dakikalardan itibaren, İzmir Büyükşehir Belediyesi de gece saatlerinde Tosunlar, Suçıktı, Horzum, Kemer, Yılanlı, Hacıhasan Mahallelerinin açık tutulması için mücadele veriyor. Etkili olan yoğun tipinin şiddetinin azalması durumunda çalışmaların daha da hızlandırılarak süreceği ifade edildi.

Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri de Küçük Menderes Havzası\'ndaki ilçelerin İstanbul ve Ankara yollarıyla bağlantısını sağlayan Ödemiş-Bozdağ-Salihli Karayolu\'nu açık tutmak üzere yoğun şekilde mücadele devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 10 derece civarında seyrettiği bölgede buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da sürüyor. Jandarma, Bozdağ üzerinden Salihli yolunu kullanacak olan araçlar sürücülerini uyararak, zincir kontrolü yapıyor. Zincir takmayan araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

MANİSA SINIRINDA KURTARMA OPERASYONU

Kar yağışının yoğunlaşmasından dolayı belediyelere de arka arkaya yardım çağrıları geliyor. Subatan Yaylası\'ndan kar nedeniyle Çağlayan Mahallesi\'ne inemeyen vatandaşları yolu açıp kurtaran Ödemiş Belediyesi, kar mücadelesini Manisa sınırlarına kadar genişletti. Turgutlu\'dan Ödemiş\'e bağlı Horzum Mahallesi\'nin Darıovası mevkiine gelmeye çalışan vatandaşlar, belediye ekiplerinin Manisa sınırlarına kadar taşan kar mücadelesi ile kurtarıldı.

KİRAZ\'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Öte yandan, komşu Kiraz ilçesinde de taşımalı sistemde eğitim veren okullarda bugün eğitime bir gün süre ile ara verildi.

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