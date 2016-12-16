Obama'dan Rusya'ya misilleme tehdidi

ABD Başkanı Barack Obama, 'yabancı bir hükümetin ABD seçimlerine müdahaleye çalışması söz konusu olduğunda ABD'nin harekete geçmek zorunda olduğunu' belirterek, "Ve harekete geçeceğiz. Kendi seçtiğimiz zaman ve yerde. Bazıları açık ve belirgin bir şekilde kamuoyu önünde olur, bazıları ise öyle olmayabilir" diye konuştu.

Başkanlık seçim kampanyaları sırasında Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'ın e-posta adresinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesi, şüpheleri Rusya üzerinde yoğunlaştırmıştı. Amerikan istihbarat birimleri, Demokrat Parti bilgisayar ağı ile Clinton ve danışmanı John Podesta'nın özel e-posta hesaplarına saldırının arkasında Rusya için çalışan bilgisayar korsanlarının bulunduğu sonucuna varmıştı. Rusya suçlamaları reddetmişti.

Obama, NPR News radio istasyonunda yayınlanan mülakatında, istihbarat birimlerine tüm siber saldırılarla ilgili araştırmaları yeni Başkan'ın görevi devralacağı 20 Ocak tarihine kadar tamamlamaları yönünde verdiği talimatı hatırlatarak, "İstihbarat birimleri olayı tüm yönleriyle değerlendirmeye devam ediyor. Rapor tamamlandığında saldırının amacıyla ilgili kapsamlı bilgiye sahip olacağımızı düşünüyorum. Ama bu, Rus saldırısının Clinton'ın seçim kampanyasına Trump'ınkinden daha fazla zarar verdiği yönündeki genel algıyı değiştirmeyecektir" diye konuştu.

"Bütün büyük güçler casusluk yapar"

Obama, dünyadaki bütün büyük güçlerin birbirleriyle ilgili casusluk yaptıklarını ve bilgi toplamaya çalıştığını belirterek, "Ama bununla, ticari sırları çalmak ya da Çinlilerin yaptığına tanıklık ettiğimiz gibi sanayi casusluğu gerçekleştirmek üzere kötü niyetli siber saldırılar gerçekleştirmek arasında fark var. Seçimleri etkilemek üzere tasarlanmış bir şekilde bilgiyi faaliyete geçirmek de farklı bir şey" diye konuştu.

Obama, bu konudaki görüşlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bilindiğini, kendisiyle bu konuyu doğrudan görüştüğünü kaydetti.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, siber saldırı türü faaliyetlerin talimatını sadece Rusya'nın en üst düzey yetkililerinin verebileceğini belirterek Putin'e işaret etmiş, Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Ben Rhodes ise Rus hükümetinin eylemleri hakkında sorumluluğun sonuçta Putin'e ait olduğunu kaydetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AP/BK,BS