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Obama'dan Erdoğan'a taziye telefonu

Obama Ankara saldırısında hayatını kaybeden 28 kişi için başsağlığı diledi

19 Şubat 2016 22:31

ABD Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Ankara saldırısında ölenler için başsağlığı dileklerini iletti. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki lider telefonda görüştü. Obama, Ankara Saldırısında hayatın kaybeden 28 kişi için başsağlığı dileklerini diledi. İki liderin, Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldığı belirtildi.

Milliyet'in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarabya'da olduğu sırada gerçekleşti. Görüşmenin 1 saat 20 dakika sürdüğü öğrenildi.

 

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