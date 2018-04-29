Obama ve Trudeau akşam yemeği için buluştu

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Montreal şehrindeki bir restoranda beraber akşam yemeği yedi.

Montrealli olan Trudeau'nun en sevdiği restoranlardan biri olan Liverpool House'da bir araya gelen iki siyasetçinin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Geçen yıl Trudeau bir devlet yemeği için geldiği Beyaz Saray'da Obama ile samimi görüntüler vermiş, ikilinin bu yakınlığı iki erkek arasındaki yakın dostluğu anlatmak için kullanılan 'bromance' kavramıyla sosyal medyada viral olmuştu.

Trudeau bir zamanlar Obama'yı 'kardeşi' olarak tanımlamıştı.

İkilinin son akşam yemeğini Trudeau sosyal medya hesabından 'genç liderleri nasıl hareket etmeye teşvik edebiliriz konusunu ele aldık' açıklamasıyla paylaşıldı.

Obama Vakfı da iki siyasetçinin 'genç liderliği' konusundaki ortak paydalarını yemekte ele aldıklarını tweet attı.

Obama ise Montreal'e şehrin ticaret odasının düzenlediği bir konuşmaya katılmak için gitti.

Yüzlerce dolara satılan etkinliğin biletleri tükendi.

Obama konuşması sırasında ise Paris İklim Değişikliği'nin ne kadar önemli ve ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesinin ne kadar yanlış olduğuna değindi.

Obama iş için gittiği Montreal'de Trudeau ile bir akşam yemeği için ise zamanını ayırmış oldu.

Restoran sahibi David McMillan, CBC televizyonuna yaptığı açıklamada ikilinin yemek sırasında çok neşeli olduğunu kaydetti.

Restoranın dışında ise 200 güvenlik görevlisi ve yüzlerce meraklı iki siyasetçiyi bekliyordu.