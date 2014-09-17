T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama: IŞİD'e karşı 40'tan fazla ülke destek teklifinde bulundu

Obama, ABD askerinin karada savaşmayacağı sözlerini tekrarladı

17 Eylül 2014 23:42

IŞİD operasyonuna ilişkin açıklama yapan Barack Obama, "Bazı müttefiklerimiz havadan destek verecek bazı müttefiklerimiz karada savaşacak" dedi. Obama, ABD askerinin karada savaşmayacağı sözlerini de tekrarladı. 40'tan fazla ülkenin de IŞİD'e karşı koalisyonda destek teklifinde bulunduğunu ifade eden ABD Başkanı, "Teröristler nereye saklanırlarsa saklansın bulacağız" diye konuştu

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında ABD askerine karada savaşma emri vermeyeceğini tekrarlayan Obama, "Bazı müttefiklerimiz bize havadan destek verecek" dedi. Obama, bazı müttefiklerinin ise karada mücadele edeceklerini söyledi.

40'tan fazla ülkenin de IŞİD'e karşı koalisyonda destek teklifinde bulunduğunu ifade eden ABD Başkanı, "Teröristler nereye saklanırlarsa saklansın bulacağız" diye konuştu.

Obama, ABD askerinin karada savaşmayacağı sözlerini de tekrarladı

ETİKETLER

barack obamaışidisisisiloperasyonabddestekhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24