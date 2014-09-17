Obama: IŞİD'e karşı 40'tan fazla ülke destek teklifinde bulundu

IŞİD operasyonuna ilişkin açıklama yapan Barack Obama, "Bazı müttefiklerimiz havadan destek verecek bazı müttefiklerimiz karada savaşacak" dedi. Obama, ABD askerinin karada savaşmayacağı sözlerini de tekrarladı. 40'tan fazla ülkenin de IŞİD'e karşı koalisyonda destek teklifinde bulunduğunu ifade eden ABD Başkanı, "Teröristler nereye saklanırlarsa saklansın bulacağız" diye konuştu

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında ABD askerine karada savaşma emri vermeyeceğini tekrarlayan Obama, "Bazı müttefiklerimiz bize havadan destek verecek" dedi. Obama, bazı müttefiklerinin ise karada mücadele edeceklerini söyledi.

40'tan fazla ülkenin de IŞİD'e karşı koalisyonda destek teklifinde bulunduğunu ifade eden ABD Başkanı, "Teröristler nereye saklanırlarsa saklansın bulacağız" diye konuştu.

Obama, ABD askerinin karada savaşmayacağı sözlerini de tekrarladı