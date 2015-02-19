'O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye'nin kazananı belli oldu. O Ses Türkiye'yi yarışmanın 1.si ilk günlerinden beri damga vuran Elnur Hüseynov oldu.

TV 8'de Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, Gökhan Özoğuz, Ebru Gündeş, Hadise, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur'un jüri üyeliğini yaptığı O Ses Türkiye'de final gecesi yapıldı.



Hadise’nin takımından Zeo Jaweed, Ebru Gündeş’in takımından Elnur Huseyinov ve Gökhan Özoğuz’un takımından Emrah Güllü ile Kaya Aslantape'nin yarıştığı finalde kazanan yarışmacı, Elnur Huseyinov oldu.

Zeo sözleri unuttu

O Ses Türkiye yarışmasının bu sezonki son bölümü olan Final Gecesi’nde yarışmacılar birinci olmak için yarıştılar. Finale kalan Zeo, rap performansıyla yarı finalde Özgecan Aslan için bestelediği parçayı okumuş ve finale kadar gelmişti. Fakat bu sefer herkesi hayal kırıklığına uğrattı.



Final performansını sergilemek için sahneye çıkan Zeo, bir önceki gün yazdığı parçanın sözlerini unuttu. Toplamda üçüncü tekrarında parçayı söyleyip tamamlayan Zeo herkesten özür diledi.

'Benim favorim sendin'

O Ses Türkiye’nin canlı olarak yayınlandığı final gecesinde, Zeo’nun bu hatasını jüri üyeleri ve Acun Ilıcalı nazar olarak değerlendirdi. Bu kötü sürprizin sonucunu da oylamada yaşadı ve Zeo Jaweed elenen isim oldu. Acun Ilıcalı ''Açık söyliyeyim benim favorim sendin. İnan çok üzgünüm şu anda'' diyerek elenmesinin hayal kırıklığını yaşadı.