Nusaybin'de çatışma çıktı

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerinin mahalle girişlerine kazdığı hendekleri kepçe ve zırhlı araçlarla kapatmaya giden polis ekiplerine açıldı. Polisin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin, Nusaybin'deki çeşitli mahalle girişlerine, polisin girmemesi için kazdığı hendeklerle barikat kurdu. Bugün akşam saatlerinde, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve özel harekat timlerinden oluşan güvenlik güçleri, kepçe ve zırhlı araçlarla gittiği Dicle Mahallesi Yasemin Sokak'ta kazılan hendekleri kapatıp, barikatları kaldırmaya başladı. Bir süre çalışma yürüten polis ekiplerine, YDG-H üyeleri tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada can kaybı yaşanmazken polis, gruba gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Saldırganlar ara sokaklara kaçarken polis ekipleri, sıkı güvenlik önlemleri altında hendekleri kapatmaya devam etti.

HDP'liler polisle görüştü

Polis ekiplerinin mahalleye girdiğini duyan HDP Mardin Milletvekili Enise Güneyli, HDP İlçe Başkanı Sabiha Gündüz ve bazı partililer ile birlikte, olay yerine gelerek polis amiriyle olay hakkında görüştü.