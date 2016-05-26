DHA: Nusaybin'de 42 PKK'lı teslim oldu

Doğan Haber Ajansı (DHA) Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde sürdürülen operasyonlarda 42 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu iddia etti. Teslim olanlar arasında yaralıların da bulunduğu belirtildi.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, PKK'nın kazdığı hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması, bombalı tuzakların temizlenmesi için güvenlik güçlerinin 'Atmaca-1' operasyonları sürüyor. İlçede bugüne kadar 437 PKK'lı etkisiz hale getirirken, 400 barikat kaldırıldı, 35 çukur kapatıldı, 1024 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Nusaybin'de önceki gün 25 PKK'lının teslim olduğu iddiasının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını Fırat ve Yenişehir mahallelerinde yoğunlaştırıldı.



