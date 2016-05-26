T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA: Nusaybin'de 42 PKK'lı teslim oldu

İlçede PKK'lıların etkisiz hale getirmek için operasyonlar sürüyor

26 Mayıs 2016 17:17

Doğan Haber Ajansı (DHA) Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde sürdürülen operasyonlarda 42 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu iddia etti. Teslim olanlar arasında yaralıların da bulunduğu belirtildi.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, PKK'nın kazdığı hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması, bombalı tuzakların temizlenmesi için güvenlik güçlerinin 'Atmaca-1' operasyonları sürüyor. İlçede bugüne kadar 437 PKK'lı etkisiz hale getirirken, 400 barikat kaldırıldı, 35 çukur kapatıldı, 1024 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Nusaybin'de önceki gün 25 PKK'lının teslim olduğu iddiasının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını Fırat ve Yenişehir mahallelerinde yoğunlaştırıldı.


 

ETİKETLER

MardinNusaybinçatışmateslim olan PKKlılar

İlgili Haberler

HDP: Nusaybin’de teslim olanlarlar PKK’li değil, sivildi

DHA, Nusaybin'de teslim olan 42 kişinin PKK'lı olduğunu iddia etmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24