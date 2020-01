Nürnberger Nachrichten: Nobel 'öteki' Amerika’ya

Nürnberger Nachrichten gazetesi yorumunda ödülün aslında ABD'nin görünür olmayan, sesi duyulmayan "ötekilerine” verildiğini vurguluyor:

"Jürinin kararı, siyasi bir oylama olarak da görülebilir. Bob Dylan'la Savaşın Ustaları'na (Masters of War) karşı mücadele eden bu savaşçıyla; ayrım gözeten, duyarlı, kararsız, sık sık kendisinden şüphe eden bu entelektüelle birlikte aynı zamanda ‘öteki' Amerika da ödüle layık görülmüş oldu. Yani hâlihazırda sesi zor duyulan ve bu kâbus gibi seçim kampanyasında Donald Trump'ın ülkeyi içine yuvarlama tehdidi yarattığı o uçurumun kenarında duran o diğer kesim... Ama işte tüm Amerikan vatandaşları bu kadar arsız, bu kadar terbiyesiz, bu kadar benmerkezci değil; her ne kadar şu anda Almanya'daki birçok Amerikan karşıtı ses açısından duruma böyle bakılmak istense de. Dylan'a verilen ödül, o nedenle hâlâ büyük ve özgür olan bu ulusun onurunun kurtarılması anlamına geliyor.”

Kölner Stadt-Anzeiger Bob Dylan'ın Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasının doğal olduğunu, ikinci bir müzisyenin bu ödülü alamayacağını öne çıkartıyor:

"Ödül açıklanmadan önce Bob Dylan'ın adı spekülasyon turlarında sürekli, tamamen haklı olarak geçiyordu. Zira Dylan'ı 50 yılı aşkın süredir duyulur kılan şey, saf bir şiirsellik ve büyüleyici bir anlatım. Stockholm'deki oylama cesur bir işaret. Zira bir alan açıyor. Şüphesiz kimsenin bu dünyanın romancılarının, öykücülerinin ve şairlerinin bir kenara itildiği gibi bir endişeye kapılmasına gerek yok. Bob Dylan'ın şiirsel gücü kelimenin tam anlamıyla olağanüstü ve şu anda müzikte Nobel Edebiyat Ödülü alması söz konusu olabilecek ikinci bir kişi bulunmuyor.”

Berliner Zeitung ödülün daha ziyade nostaljik bir anlamı olduğuna dikkat çekiyor:

"Bu, endişeli kültür muhafızlarının hoşuna gitmemiş ya da onlar açısından bir şaka gibi görünüyor olabilir. Varsın olsun. Daha ziyade ilgilenmemiz gereken, neden bir pop sanatçısının bu ödülü almasını bu kadar beklemiş olduğumuz. Zira Dylan 75 yıllık hayatıyla kendi cemiyetinin emektar temsilcileri arasında yer alıyor. Her ne kadar bizler sevinç duysak da Nobel Ödülü bir nostalji ödülü izlenimi veriyor.”

Magdeburg'da yayımlanan Volksstimme yorumunda Bob Dylan'ın verdiği eserlerin yazarlık kapsamında olmadığını vurguluyor:

"Bob Dylan her ne kadar uzun yıllardır Nobel Edebiyat Ödülü'nün öne çıkan adayları arasında yer alsa da İsveç Akademisi'nin kararı yine de sürpriz oldu. Dünyanın en çok arzu edilen edebiyat ödülüne, kitap piyasasının değil de müzik branşının bayram etmesi uymadı. Şüphesiz Oscar ve Grammy ödüllü sanatçının fevkalade bir müzisyen olduğunu tartışmak mümkün değil. Bob Dylan aynı zamanda Blowin' in The Wind gibi şarkılarıyla elektriklendiren ve efsanevi ilahiler yazmış, güçlü bir şair. Elbette şarkılarının şiirselliği olağanüstü ancak Amerikalının eseri yazarlık kapsamında değil, her ne kadar kendisi kendi hakkında bir şair olarak doğduğunu ve müzisyenliğin ikinci planda geldiğini söylemiş olsa da. Her halükarda okurlar yeni edebi baskılara sevinemeyecek. Ödül kazananı idrak etmek isteyenlerin CD bölümüne gitmesi gerekecek.”

©Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Ercan Coşkun