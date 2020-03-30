Nurcan Baysal'a Koronavirüs yazıları ve paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı; "Bunu da yazamayacaksak ne yazalım?"

Hak savunucusu ve Ahval yazarı Nurcan Baysal'a, cezaevinden gelen mektupları paylaştığı için "halkı kin ve düşmanlığa tahrikle tehdit" suçlaması ile soruşturma açıldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Diyarbakır'da Koronavirüs tedbirlerinin hastane, hapishane ve toplum genelinde uygulan-a-madığını yazılarında ve Twitter'da gündeme getiren gazeteci Nurcan Baysal hakkında soruşturma açıldı. 'Bunu da artık yazamayacaksak ne yazalım?' diyen gazeteci yarın savcılığa çıkacak" denildi.

Diyarbakır Cezaevi'nden Koronavirüs'e ilişkin kendisine gelen mektupları yazılarında ve sosyal medya hesabında paylaşan Baysal'a soruşturma açıldı. Twitter hesabından "Ben Anayasanın ve kanunların bana verdiği hakla bir gazeteci ve insan hakları savunucusu olarak halkı bilgilendirmiş ve yurttaşlık görevimi yerine getirmiş bulunmaktayım" diye yazan Baysal, yazılarına soruşturma ile karşılık verilmesini kabul edilemez bulduğunu dile getirdi.

"Virüsten dolayı gözaltına alınmadığımı, yarın savcılığa çıkarılacağımı öğrendim"

Baysal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün aşağıdaki 10 tweet/yazılarımdan dolayı Diy. Emniyet Müd. çağrıldım.Bunlardan dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrikle tehdit"suçlaması ile hakkımda soruşturma açıldığını, normalde gözaltına alınacağımı, virüsten dolayı alınmadığımı, yarın savcılığa çıkarılacağımı öğrendim.

"Bu tweet ve yazılarımda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" hele bir de "tehdit" asla yoktur. Ben Anayasanın ve kanunların bana verdiği hakla bir gazeteci ve insan hakları savunucusu olarak halkı bilgilendirmiş ve yurttaşlık görevimi yerine getirmiş bulunmaktayım.

"Halkı ve kurumları bilgilendirme ve virüs ile ilgili önlemleri almaya ilişkin yazdığım yazılara soruşturma ile karşılık verilmesi kabul edilemez. Hükümetin gazeteci ve insan hakları savunucuları yerine koronavirüs ile mücadeleyle uğraşması toplum açısından daha hayırlı olacaktır."

Baysal'ın söz konusu paylaşımlarına şuradan ulaşabilirsiniz.