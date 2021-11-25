"Nüfus artışı Afrika'da doğal yaşamı tehdit ediyor" diyen Prens William tepki çekti

Nüfus artışının Afrika kıtasındaki yaban hayatı tehlikeye attığını söyleyen Prens William tepki çekti. Tepki gösterenler, Prens William'ın "kendi işine bakması gerektiğini" söyledi.

Londra’da katıldığı bir etkinlikle konuşan Prens William, Afrika kıtasında nüfus artışının yaban hayatı üzerinde bir baskı yarattığını söyledi. William “Doğal yaşamın korunması yalnızca ekonomilerimize, işlerimize, yaşamlarımıza olan katkısından dolayı değil aynı zamanda insanlık olarak sağlığımız, iyiliğimiz ve geleceğimiz için önemlidir” dedi.

Prens’in açıklamalarının doğaya verdiği önem açısından değerli olduğunu söyleyenlerin yanı sıra tepki gösterenler de oldu.

Gazeteci Nadine Batchelor-Hunt, Afrika’nın şu anki nüfus yoğunluğunun şu Asya ve Avrupa’dan düşük olduğunun altını çizdi ve ekledi: “Prens William kendi işine bakmalı ve neo-sömürgeci zihniyetini başka bir yere taşımalı”

Başka tepki gösterenler de Afrika kıtasındaki doğal yaşama en büyük zararın 20’inci yüzyılın başında Avrupalı avcılar tarafından verildiğini belirtti.

Afrikalı bir Twitter kullanıcısı “Prens William’ın Afrika ve Afrikalıların hayatı konusunda bir şey söyleyecek ahlaki yetkisi yok” dedi.