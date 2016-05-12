Noterde en çok hangi işlem yapılıyor?

Türkiye genelindeki bin 749 noterlikte geçen yıl 29 milyon 655 bin 959 işlem yapıldı. Noterlerin en fazla yaptığı işlem "defter onaylatma" olurken, "araç satış" da ikinci sırada yer aldı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından 2006 ile 2015 arasında Türkiye genelindeki noterlik sayıları ile yapılan işlemlerle ilgili istatistikler toplandı. Buna göre, 2006'da bin 478 noterlik sayısı 2013'te bin 738, 2015'te ise bin 749'a ulaştı.

Geçen yıl işlem sayısı arttı

Önceki yıl noterler tarafından 29 milyon 64 bin 85 işlem gerçekleştirildi. Bu rakamda geçen yıl yaşanan artışla Türkiye genelindeki noterliklerde toplam 29 milyon 655 bin 959 işlem yapıldı. Hukuki güvenliği sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren ayrıca kanunlarla verilen başka görevleri yapan noterliklere, vatandaşlar çeşitli işlemler için başvuruda bulundu.

En çok defter onaylandı

Vatandaşlar, noterliklerde en çok defter onaylatma, araç satış ve vekâletname işlemi yaptı. Önceki yıl 5 milyon 626 bin 588 vekâletname işlemi yapılan noterliklerde bu rakam 2015'te, 5 milyon 800 bin 957'ye yükseldi. 2014'te araç alım satımlarında noterler tarafından yapılan ‘taşıt satış sözleşmesi’nin düzenlenmesi için 5 milyon 590 bin 968 işlem yapıldı. Bu rakam geçen yıl artış göstererek 6 milyon 343 bin 297 oldu.

Noterlikler tarafından geçen yıl en çok yapılanlar arasında ilk sırada yer alan ‘defter onaylatma’ işleminde de önceki yıla göre artış görüldü. Noterliklerde 2014'te 6 milyon 526 bin 881 ‘defter onaylatma’ işlemi gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl 6 milyon 714 bin 194'e ulaştı.