Nostaljik otobüsler sefere başlıyor!

Türk filmlerinin birçok sahnesinde kullanılan, 1927'den 1992'ye kadar İstanbul caddelerinde hizmet veren "Büssing", "Leyland", "Renault-Scemia" marka nostaljik otobüsler, İETT tarafından aslına uygun olarak tekrar imal edildi. Nostaljik otobüsler, yeni yılda vatandaşların hizmetinde olacak.

Lale Bildirici'nin Anadolu Ajansı'ndaki ihaberine göre, İETT Araçbakım İşletme Müdürü Kazım Taylan Sever, bugüne kadar 4 ayrı nostaljik otobüsü aslına uygun imal ettiklerini söyledi.

İstanbul'da hizmette olan "Tosun" marka otobüsün dışında "Büssing", "Leyland" ve "Renault-Scemia" marka otobüsleri 85 personelin emeğiyle 8 ay boyunca çalışarak yeniden yaptıklarını belirten Sever, araçların 19-20 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde "Trans Fuarı"nda sergileneceğine dikkati çekti.

"Büssing"in dış cephesinin o dönemin moda renklerinden vişne çürüğüne, üst kısmının da sarıya yakın beyaz renkle boyandığını ifade eden Sever, otobüslere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Otobüslerin arka kısmında yolcuların rahatlıkla binip inebileceği sahanlık kısmı bulunuyor. Büssing otobüsler, 1951-52 yılları arasında Federal Almanya'dan satın alındı. Araçlar, 50'şer otobüslük iki parti halinde temin edildi. Araçların, İstanbul'un dar caddelerinde rahatlıkla ilerleyebilmeleri için özellikle 9 metrelik kısa modellerinden seçildi. Motorları yolcu taşıma kabininin altında ve yatay şekilde monte edildiği için 'Trambus' olarak tanınan kısa Büssingler, 26 oturma ve 25 de ayakta olmak üzere toplam 51 yolcu kapasitesine sahip."

Türkiye için özel olarak üretilen "Leyland"

Sever, aslına uygun olarak imal edilen bir diğer nostaljik otobüsün de 1968 model "Leyland" marka olduğunu dile getirdi.

Bunların 76 yolcu taşıma kapasitesine sahip, o dönemin ilk alçak tabanlı araçları olarak kabul edilen, yarı-otomatik vitesli otobüsleri olduğunu kaydeden Sever, "Leylandlar"ın 15 Aralık 1992'e kadar İstanbul'da hizmet verdiğini hatırlattı.

Sever, "İngiltere'nin Leyland firmasından 1968 yılında 300 adet alınan bu model otobüsler, Türkiye için özel üretildi. Uzun ömürlü ve sağlam olmaları için dış ve iç kaplama sacları perçin tekniğiyle tutturulan Leylandların bordo renkli deriyle kaplanmış sünger koltukları, yolculara oldukça rahat ve keyifli bir seyahat imkanı sunmaktaydı. Bu araçlar dünya üzerinde başka bir yerde kullanılmadı" diye konuştu.

Kazım Taylan Sever, fuara hazırlanması için onarım ve bakım çalışmaları yapılan "Renault-Scemia" marka otobüsün de tarihçesini anlattı. Tramvay şebekesine destek ve tramvay işletilemeyen akslarda alternatif taşımacılık yapmak üzere 1927'de Fransa'dan 4 Renault-Scemia otobüs satın alındığını aktaran Sever, şunları kaydetti:

"Her biri 22 kişilik oturma yerine sahip Renultların toplam yolcu kapasitesi 28 kişiydi. Arkaları açık sahanlıklı olarak dizayn edilen arabalardan üçü 21 Ekim 1927 sabahından itibaren 5 kuruşluk bilet ücreti karşılığında Beyazıt Meydanı-Bakırcılar-Fuatpaşa-Mercan-Fincancılar-Sultanhamam-Eminönü Eski Postane hatlarında yer aldı. Dışı sac, içi ise ahşap kaplama şeklinde düzenlenen otobüsler, burunlu şekilde dizayn edilmiş olup motorları öndeydi. 1931 yılından itibaren 'Taksim-Akaretler-Beşiktaş' arasında çalıştırılan otobüsler, filonun yenilenerek büyütülmesi çalışmaları kapsamında 30 Eylül 1942'de seferden kaldırıldı."

Dönemin nostaljik şarkıları dinlenecek

Nostaljik araçları kullanacak yolcuların aynı zamanda o dönemin popüler şarkılarını da dinleyeceklerine dikkati çeken Sever, "Otobüs içindeki müzik sistemi, o devrin şarkıları ve namelerini yansıtıyor. Vatandaşlarımız bu otobüslere bindiğinde o dönemi de bir nebze olsun yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sever, nostaljik araçların fuarda sergilendikten sonra yeni yılda uygun bir tarihte İstanbulluların hizmetinde olacağını belirtti.

Otobüslerde İETT otobüslerinde kullanılan kartın geçerli olacağından bahseden Sever, otobüslerin uygun olan hatlara verilmesinin planlandığını, nostaljik araçların turistlerin de hizmetine açık olacağını söyledi.

Sever, "Tosun" otobüsüne ilginin çok olduğunu ve yeni imal edilen 3 marka aracın da mutlaka çok ilgi göreceğini dile getirdi.