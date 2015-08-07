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Dünya
Deutsche Welle

Norveç'te 'katliam adası' Utöya'ya dönüş

69 kişinin öldüğü ırkçı saldırının dört yıl ardından başkent Oslo yakınlarındaki Utöya Adası yeniden bir gençlik kampına ev sahipliği yapıyor.

07 Ağustos 2015 12:30


Üç gün boyunca sürecek gençlik kampı Norveç İşçi Partisi Gençlik Örgütü tarafından düzenleniyor. Kampa binlerce kişinin katılımı bekleniyor. İşçi Partisi'nin gençlik kampı 2011'deki katliamdan bu yana farklı mekânlarda düzenleniyordu.

22 Temmuz 2011'de önce Oslo'daki Başbakanlık binasında bir patlama meydana gelmiş, tatil adası olarak bilinen Ütoya'da da gençlik kampının katılımcılarına ateş açılmıştı. Saldırılarda toplam 77 kişi ölmüş, 242 kişi de yaralanmıştı.

'Avrupa'yı çok kültürlülükten temizlemek'

Saldırgan Anders Behring Breivik, olayda kullandığı silahlarla birlikte ele geçirildiğinde, hiç tereddüt etmeden saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etmiş, tatbikatta sinsi planını nasıl uyguladığını dakikası dakikasına göstermişti.

Kendisini yargılayan mahkemede Nazi selamı vererek, "Avrupa'yı çok kültürlülükten temizlemek" amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini anlatmıştı. Breivik, 'İslam'ın ne denli büyük bir tehlike olduğuna' dikkat çekmek için İşçi Partisi kampını kan gölüne çevirdiğini soğukkanlılıkla itiraf etmişti.

En ağır cezayı aldı

Norveç yasalarına göre en ağır ceza olan 21 yıllık mahkûmiyet kararı yüzüne okunduğunda ise, "Çok kültürlülüğü destekleyen Norveç hükümetinin mahkemesini tanımayacağını" söylemişti.

Oslo'da geçen ay katliamla ilgili açılan "Enformasyon Merkezi" tartışmalara yol açmıştı. Burada saldırıdan arta kalan otomobil ve kıyafet parçalarının sergilenmesi ülkeyi ikiye bölmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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