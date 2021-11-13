Norveç, Letonya'ya takıldı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'yle birlikte ikincilik mücadelesi veren Norveç, Letonya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Norveç, grupta son maç öncesi üçüncü sıraya geriledi.

Türkiye'yi yakından ilgilendiren maçta Norveç ile Letonya 0-0 berabere kaldı. Norveç, üstün oynadığı maçta 80. dakikada Mohamed Elyounoussi ile golü buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. 8 dakika uzatmanın oynandığı karşılaşmanın son bölümünde ev sahibi büyük baskı kurmasına karşın aradığı golü bulamadı.

Norveç, haftaya artı 5 averajla ve Türkiye'nin önünde ikinci sırada girerken; bu sonuçla puanını 18'e çıkardı ancak üçüncü sıraya geriledi.

Türkiye'yle birlikte play-off mücadelesi veren Norveç, son haftada Hollanda deplasmanına, A Milli Futbol Takımımız ise Karadağ deplasmanına gidecek.