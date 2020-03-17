2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ertelendi

UEFA, Türkiye'nin de katılıma hak kazandığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020), 2021 yılına ertelendiği açıklandı.

UEFA'ya üye 55 ülkenin acil koduyla katıldığı toplantı sonrası Norveç Futbol Federasyonu, turnuvanın iptal edildiğini duyurdu.

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, pek çok lig askıya alınmıştı.

Toplantıda EURO 2020'nin akıbeti konuşulurken, futbolun Avrupa'daki patronu UEFA'nın önceliği liglerin bitirmesinden yana karar aldığı öğrenildi.

"Bu konuda 55 ülkenin desteğini aldık"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin ertelenmesiyle ilgili konuşurken, "Bu konuda 55 ülkenin desteğini aldık" dedi.

Ceferin, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e vurgu yaparak "Virüs futbolu imkansız hale getirdi" diyen Ceferin, "EURO 2020'yi ertelemek, ulusal ligleri ve kulüp organizasyonlarını tamamlayabilmek için tek şansımızdı. Bu konuda 55 federasyonun tam desteğini aldık" ifadelerini kullandı.