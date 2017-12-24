Normal liseye gönderilen işitme- konuşma engelli Gizem, zor durumda

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, merkez Kayapınar ilçesinde oturan Şengül- Şevki Demir\'in kızları, 16 yaşındaki Gizem, henüz 1 haftalıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle işitme ve konuşma yetisini kaybetti. Gizem, ailesinin desteğiyle ilkokul ve ortaokulu, başarı belgeleriyle bitirdi. Diyarbakır\'da işitme engellilerin gideceği lise olmadığı için Gizem Demir\'e ailesi okul bulamadı. Girişimler sonucu aile, eğitime devam etmesi gereken kızlarını zorunlu olarak Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuluna kayıt ettirdi. Kaynaştırma öğrencisi olarak bir sınıfa alınan Demir, okulda sağlıklı yaşıtlarıyla aynı sınıfta ders görmeye başladı. Derslerinde başarılı olamayan Gizem Demir, artık okula gitmek istemiyor.

Kayapınar ilçesinde oturan Şengül ve Şevki Demir\'in işitme ve konuşma engelli kızı Gizem Demir, ilk ve ortaokuldan sonra Diyarbakır\'da işitme engellilerin eğitim göreceği okul olmadığı için gittiği normal lisede büyük sıkıntı ile karşılaştı. Şengül Demir, kızının okula gittiğini ancak eve geldiği sırada öğretmenin anlattıklarından bir şey anlamadığını söylediğini belirterek, şöyle dedi:

\"Zorluk yaşıyor. Anlamadığı için bilmiyor. Öğrenemiyor da sadece okula gidip oturuyor. Gitmek de istemiyor. Zorla gönderiyorum. İlkokul ve ortaokula gitti. Başarı belgesi de aldı okulda. Ama Diyarbakır gibi bir şehirde maalesef işitme engelliler lisesi yok. İlkokul ve ortaokul var sadece ama lise bulunmuyor. Çocuklarımız bu durumun mağdurudur. Kaynaştırma öğrencisi olarak liselere gidiyorlar. Zaten orada da bir şey öğrenemiyor. Sadece yazma olduğu zaman yazıyor, onun dışında yapamıyor. Diyarbakır\'a çocuklarımız için lise istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sesleniyorum; çocuklarımız da rahat rahat okula gidip gelsin.\"

Baba Şevki Demir ise, kızı gibi çok sayıda işitme engelli öğrenci bulunduğunu, Diyarbakır\'da işitme engelliler lisesi olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Kızının ilk ve orta okulda büyük başarı gösterdiğini hatırlatan baba Demir, şöyle konuştu:

\"Kızım şimdi okulda bir şey anlamıyor. Onun dilinden anlayan öğretmen yok. Her sınıfa kaynaştırma verilmiş öğrenciler. Onun gibi yüzlerce çocuk mağdur. Çocuğunu okula göndermeyen aileler de var. Gönderenler de çocuklarının okulda eğitim alamadığını söylüyor. Onun için bir okul talep ediyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bunun gibi mağdur insanlar çok fazla. Okumak istiyorlar. Hevesleri var ama okuyamıyorlar. Mağdur oluyorlar. Hiç bir şey bilmiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, BİMER ve CİMER\'den durumu yazdım. Onlar Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne yönlendirdi. 1 yıldan fazladır bu çalışmalar sürüyormuş. Ancak, erkenden okul açılmasını istiyoruz. Okula gidip geliyorlar ama boş. Okullara öğrenciler vermişler ama hepsi böyledir. Kimse seslerini duymuyor.\"

61 YILDIR İLKOKUL VE ORTAOKUL VAR AMA LİSE YOK

Diyarbakır\'daki işitme engelli öğrencilere, 1956 yılından beri yatılı pansiyon ve gündüz eğitim veren okulda, sadece ilkokul ile ortaokul bulunuyor. Aynı zamanda okul bölgedeki değer kentlerden de öğrenciler alıyor. Yetkililer, yıllık olarak ortalama 20-25 öğrencinin mezun olduğunu, ayrıca okulda yıllık eğitim gören öğrenci sayısının 85-90 kişi olduğunu belirtti. Mezun olan öğrencilerin özel eğitim meslek lisesi olmadığından farklı illerde lise öğrenimine devam etmek zorunda kaldığını anlatan yetkililer, Diyarbakır\'a en yakın olarak da Elazığ ve Erzurum\'da işitme engelli lisenin bulunduğunu ifade etti. Ancak, bu okullarda da kontenjan sıkıntısı çektiği kaydedildi.



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