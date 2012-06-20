Galatasaray Amrabat defterini kapattı

Galatasaray Kulübü, futbolcu Nordin Amrabat'ın transferi için Kayserispor Kulübü ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirdi.

Transferi yılan hikayesinde dönen Kayserispor'un Faslı oyuncusu Nordin Amrabat'a kulübünden izin çıkmadı.

Galatasaray'a gelmek istediğini her fırsatta dile getirse de Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı bildirildi.

İki Sarı-Kırmızılı kulüp arasında krize neden Nordin Amrabat tranferine Kayserispor'dan onay çıkmadı.

Kayserispor'un katı tutumunu yumuşatmasının ardından harekete geçen Galatasaray, öğlen saatlerinde transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirmişti.

Saat 14:37'de KAP'a "Profesyonel futbolcu Nordin Amrabat'ın kulübü Kayserispor Kulübü'nden transferi için resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir" denmesinin üzerinden 4 saat 5 dakika sonra Sarı-Kırmızılı kulübün ikinci açıklamasını yaptı.

Saat 18:42'de Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada "Profesyonel futbolcu Nordin Amrabat'ın transferi konusunda kulübü Kayserispor Kulübü'yle yapılan resmi görüşmeler olumsuz olarak sonuçlandırılmıştır" denildi.

Kayserispor'da Amrabat geçen sezon 23 maçta forma giymiş ve rakip filelere 5 gol kaydetmişti. Kayseri temcilsinin Faslı oyuncuyla 2015 yılına kadar mukavelesi bulunuyordu.