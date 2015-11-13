Nokta'da tutuklamalara itiraz reddedildi

Son sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da yer aldığı 'iç savaş' başlıklı kapağı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyan” suçunu düzenleyen 313. maddesi gerekçe gösterilerek tutuklanan Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Çapan hakkındaki tutuklama kararına itiraz reddedildi.

"İtiraza konu tutuklama kararında usul ve kanuna aykırı hiçbir yön bulunmadığı ve kararın yerinde olduğunu" savunan İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, sanıklar hakkındaki yapılan itirazların reddine karar verdi.

Avukat Kadir Kökten tarafından İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan itiraz dilekçesinde, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Nokta, yayın hayatı boyunca öncelikli ve doğal olarak siyasi iktidarlara, liderlere ve egemen güçlere karşı yaptığı yayınlarda basın ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalarak sert yayınlar yapmıştır. Basın özgürlüğü, demokratik toplumun en önemli temellerinden biridir. Ve bu özgürlük sadece olumlu bilgi ve fikirler için değil; kızdıran, şok edici ve rahatsız verici bilgi ve fikirler için de geçerlidir. Özellikle siyasetçilerin eleştiriye katlanma yükümlülüğü çok ama çok geniş yorumlanmalıdır."

Güven ve Çapan'ın "Suç işlemeye tahrik" suçundan mahkemeye sevk edildikleri belirtilerek savunma yapmalarının istendiği belirtilen dilekçede, "Bu yönüyle de müvekkillerin bu suçlamaya ilişkin bir savunma yapmaları fiilen engellenerek adeta müvekkillere tuzak kurularak, savunma yapmalarına imkan verilmeyen bir suç maddesinden tutuklanmalarına karar verilmiştir" denmişti.

3 Kasım'da tutuklanmışlardı

Cevheri Güven ve Murat Çapan, kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "2 Kasım Pazartesi: Türkiye İç Savaşının Başlangıcı" ifadesinin yer aldığı Nokta dergisinin son sayısı hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Güven ve Çapan, "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı bir isyana tahrik" suçundan 3 Kasım'da tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konulmuştu.

İşte itirazın reddedilmesine ilişkin belge: