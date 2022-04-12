Nokia ve Ericsson Rusya'dan çekildi

Mobil ağ şirketi Ericsson Rusya'daki operasyonlarını durdurdu. Nokia da ülke pazarından tamamen çıktığını açıkladı.

Finlandiyalı mobil ağ sağlayıcısı Nokia, Rusya pazarından ayrılma kararı aldıklarını duyurdu. Nokia'nın resmi sitesinde bugün yapılan açıklamada, “Ukrayna'nın işgalinin ilk günlerinden itibaren, Nokia'nın Rusya'daki varlığını sürdürmesinin imkansız olduğu belliydi. Son haftalarda teslimatları askıya aldık, yeni işlerimizi durdurduk ve sınırlı araştırma faaliyetlerimizi Rusya dışına taşıdık. Şu an Rusya pazarından ayrılacağımızı duyurabiliriz" denildi.

Nokia CEO'su Pekka Lundmark, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bu süreç zarfında şirketin müşterilere destek sağlayacağını söyledi. Bu çekilmeden yaklaşık 2 bin çalışanın etkileneceği belirtiliyor.

"Avrupa Birliği ambargoları ışığında, Ericsson Rusya'daki müşterilerle ilgili tüm faaliyetlerini süresiz olarak askıya alıyor”

Nokia'nın duyurusu, Ericsson şirketinin Rusya'daki operasyonlarını süresiz olarak askıya aldığını duyurmasından bir gün sonra geldi. Ericsson'dan yapılan açıklamada, “Ericsson şubat sonunda Rusya'daki müşterilere tüm teslimatları durdurmuştu. Yaşanan son gelişmeler ve Avrupa Birliği ambargoları ışığında, şirket Rusya'daki müşterilerle ilgili tüm faaliyetlerini süresiz olarak askıya alıyor” denildi. Ayrıca açıklamada, şirket çalışanlarının güvenliğinin önemine değinilerek, ücretli izne çıkartılacakları söylendi.