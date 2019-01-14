Nobelli profesörün unvanları geri alındı

DNA üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel ödülüne layık görülen Amerikalı bilim insanı James Watson’ın unvanları, yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle geri alındı.

euronews'te yer alan habere göre, Cold Spring Harbor Laboratuvarları, ırkçı yorumlar yapmakta ısrar eden, bilim insanı James Watson’a verdiği Emeritus Şansölye ve Oliver R Grace Emeritus Profesörlüğü unvanları ile onursal mütevelli heyeti üyeliğini geri aldı.

Amerikan PBS kanalında kendisi ile ilgili yayınlanan bir belgeselde Watson, genlerin siyahlar ve beyazlar arasında entelektüel kapasite ve zeka açısından farklılıklar yarattığını ve bunun zeka testlerinde ortaya çıktığını ileri sürmüştü.

Cold Spring Harbor Laboratuvarları, Watson'ın sözlerinin ardından yazılı açıklama yaptı. Watson'ın açıklamaları "Bilim dışı, temelsiz, pervasız ve kişisel" olduğu belirtilen açıklamada "Dr.Watson'ın sözleri kati suretle kurumumuzu, heyetimizi, fakültemizi, çalışanlarını veya öğrencilerini temsil etmez ve bağlamaz. Laboratuvarımız bilimin önyargıları destekleyecek şekilde hatalı ve kötü kullanımını kınamaktadır" denildi.