Nobelli matematikçi hayatını kaybetti

86 yaşındaki Amerikalı matematikçi, eşi Alicia (82) ile birlikte New York'ta geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti.
New Jersey polisi çiftin, içinde bulundukları taksinin kaza yapması sonucu öldüğünü doğruladı. Taksi şoförünün aracın kontrolünü kaybettiği ve yol kenarındaki bariyerlere çarptığı belirtiliyor.
1994 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan John Nash'in hayat hikayesi 2001 yılında beyazperdeye uyarlanmıştı. Ünlü matematikçinin şizofreniye karşı verdiği mücadeleyi konu alan Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) adlı film, 4 dalda Oscar almış ve tüm dünyada beğeniyle izlenmişti.