Nobel ödüllü Desmond Tutu hayata veda etti

Güney Afrikalı insan hakları savuncusu Desmond Tutu 90 yaşında hayata veda etti. Tutu, apartheid rejimine karşı mücadelesi nedeniyle 1984'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ünlü insan hakları savunucusu, Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ramaphosa, eski Başpiskopos Tutu'nun ölümünden dolayı "tüm Güney Afrikalılar adına derin bir üzüntü duyduğunu" ifade etti. Eski Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Desmond Tutu, ülkesinin ahlaki vicdanı olarak değerlendiriliyor. Tutu, Güney Afrika'da beyaz azınlık tarafından siyahlara uygulanan ayrımcılık rejimine (apartheid) karşı mücadelenin ikonları arasında yer alıyor. 7 Ekim 1931 tarihinde Klerksdorp kentinde dünyaya gelen Tutu, King's College London'da ilahiyat eğitimi almış, uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra 30 yaşında papaz olmuştu. Apartheid'a karşı barışçıl mücadeleyi savunduğu için 1984 yılında Nobel Barışı Ödülü'nü almış ve o yıl Johannesburg'un ilk siyah piskoposu olmuştu. "Gökkuşağı Ulusu" 1990'larda Güney Afrika'da apartheid rejiminin kalkması sonrasında da Tutu siyahlarla beyazlar arasında uzlaşmanın savunucusu oldu. 1994 yılında ülkedeki ilk demokratik seçimler sonrasında, Tutu'nun ülkedeki tüm renkleri kapsamak için ortaya attığı "gökkuşağı ulusu" kavramı kamuoyunda bir hayli popüler hale geldi. Tutu, 1996'da apartheid rejimi suçlarını araştırmak için kurulan hakikat ve uzlaşma komisyonunun başkanlığını üstlendi. İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin komisyonun raporunu yayınlamasına engel olmaya çalışması üzerine Tutu partiyi de eleştirmiş ve "Bütün hayatım boyunca tiranlığa karşı, yerine yeni bir tiranlık gelsin diye mücadele etmedim. Ve eğer Güney Afrika'da yeni bir tiranlık olacaksa ona karşı da mücadele ederim" demişti. 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası sonrasında kamuoyunda görünürlüğü bir hayli azalan Desmond Tutu sık sık rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. dpa,AFP / EC,ET © Deutsche Welle Türkçe