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Kültür-Sanat

Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Mardinli Prof. Aziz Sancar: Çok şaşkınım

Sancar, ödüle ABD'li Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte layık görüldü

07 Ekim 2015 16:58

2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Türkiye asıllı ABD vatandaşı Aziz Sancar, ödülle ilgili ilk açıklamasında "şaşkın olduğunu" dile getirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nobel Komitesi’ne ödülü kazandığı için şaşkın olduğunu söyleyen Sancar, “Yarım saat önce bir telefon aldım. Eşim açtı ve beni uyandırdı. Hiç beklemiyordum. Çok şaşkınım. Tutarlı olmak için elimden gelenin en iyisini yaptım” dedi.  

Nobel Medya Merkezi'nden Adam Smith'in sorularını yanıtlayan Sancar, ödülü kazanan ilk Türk bilim adamı olduğu hatırlatıldığında "Bilim adamı olarak evet. Ama Orhan Pamuk, 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştı" dedi.

Smith'in, Türkiye'de de büyük kutlamalar olacağını belirtmesi üzerine Sancar, "Evet sanırım olacak. 'Nobel ödülünü ne zaman alacaksın' diye yıllardır sorup duruyorlardı. Ülkem adına da gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. 

Sancar, ödüle ABD'li Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte layık görüldü. Sancar, Lindahl ve Modrich; hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde kazandı.

Prof. Dr. Aziz Sancar, kanser tedavisinde 'ritmik saat' buluşunu yaparak dünya çapında üne kavuşmuştu.

Mardin doğumlu


Sancar, Mardin'in Savur İlçesinde, okuma yazma bilmeyen ancak eğitime önem veren sekiz çocuklu bir anne-babanın çocuğu olarak doğdu.

Prof. Sancar, İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Yurt dışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kabul edilen üç Türk'ten biri oldu.

Gazeteci Mete Çubukçu Twitter hesabından, Aziz Sancar'ın HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın amcası olduğunu yazdı.

Ödülünü 10 Aralık'ta alacak

Bu yılın başarılı isimleri Nobel Ödülü'nü Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta teslim alacak. 

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