NN: Amerikalılar Obama'yı özleyecek

Frankfurter Rundschau gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın veda konuşmasının halefi Trump ile aralarındaki farkı açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor:

"ABD'nin iki farklı yüzü, Başkan Obama'nın son büyük konuşması ve ardından gelen halefi Trump'ın sergilediği tavırlarla nerede ise hiç olmadığı kadar açık ve net göründü. Bir tarafta veda konuşmasını sadece kendi başarılarını kutlamak için değil, demokrasi adına ateşli bir çağrı yapmak için kullanan Amerika'nın ilk siyahi başkanı. Seleflerinden John F. Kennedy gibi özgürlüğün ulu değerlerine vurgu yapan ve inancından, ten renginden ya da cinsiyetinden bağımsız olarak dünyaya açık bir toplumda yaşamak isteyen herkese seslenen bir başkan. Diğer yanda kullandığı her kelime ile sadece kendisinin ve takipçilerinin hedeflerini, gerekirse başkalarının haklarını çiğneme pahasına gözeten bir multi milyarder."

Veda konuşmasından yola çıkarak Obama dönemini mercek altına alan Nürnberger Nachrichten gazetesine göre Obama tarihe iyi bir Amerikan Başkanı olarak geçecek:

"Ortadaki görüntü Amerikalıların yakın bir zamanda Trump'ın selefi Obama'yı özleyeceğini gösteriyor. George W. Bush'tan 1930'lu yıllardan sonra yaşanan en ağır finans krizi kendine miras kalan Obama, kısa sürede ülkede istikrarı sağladı; bunu daha fazla borçlanarak yapmış olsa da. Aynı zamanda eğitime çok büyük bütçeler ayırdı ve Lyndon B. Johnson'dan bu yana ülkenin en kapsamlı yoksullukla mücadele programına imza attı. Büyük bir risk altında olan ABD orta sınıfını, on yıllardan bu yana görülen en büyük vergi indirimleri ile rahatlattı ve araştırma çalışmalarına kendinden önce görev yapan tüm başkanlardan daha çok kaynak ayırdı. Büyük bir başkan olarak akıllarda kalma ihtimali azalmış değil."

Aynı konuyu yorumlayan Reutlinger General Anzeiger ise Amerika'da Demokratlar'ın başkanlık seçimini kaybetmesinde Obama'nın da payı olduğu görüşünde:

"Obama duygu yüklü konuşmasında, başkanlık döneminde daha fazla şey başarabilmiş olmayı istediğini dile getirdi. Son haftalardaki eylemsel tavrında geç kaldı. Obama ancak sonlara doğru, Trump seçildikten sonra, o çok özlenen cesaretini ortaya koymaya başladı. Sonuç itibari ile Obama insanların aklını başına getiren bir bilanço çıkarmak zorunda kaldı. Seçmenler bu sebepten dolayı Demokratlar'a kırmızı kart gösterdi."

Kısa adı WWF olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından yaptırılan balık tüketimi ile ilgili araştırmaya dair bir yorum, Allgemeine Zeitung'un sayfalarında yer alıyor.

"Çevre örgütü WWF'in araştırması birçok şeyin yanlış yöne gittiğini ve en yoksul kesimin en büyük zararı göreceğini gösteriyor. Zira bu kesim artan talep ve fiyatlar karşısında en önemli protein kaynağından mahrum kalacak. Sözkonusu araştırma 2050 yılına dek olan süreci kapsıyor ancak tüketiciler bilinçli davranmaya şimdiden başlamalı."

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Derleyen: Erkan Türkel