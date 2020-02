Nisa için el ele

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan serebral palsi hastası 7 yaşındaki Nisa Suzan Turan\'ın annesi Zana Turan (25), Valilik onaylı bağış hesabının kapanmasına 3 ay kala fizik tedavi sürelerinin arttırılması için hayırseverlerden destek bekliyor. Turan, kızına destek olmak isteyenlerin sosyal medyada kurduğu \'nisa_icin_elele\' grubundan kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

Anne karnında 7,5 aylıkken beyin felci geçiren Nisa Suzan Turan, hayata hastalıkla başladı. Kısacık ömründe çok kez epilepsi nöbeti, iki ağır kas gevşetme ameliyatı geçiren minik Nisa, yürüyemiyor, desteksiz oturamıyor, hatta baş kontrolünü sağlayamıyor. Onun en büyük destekçisi, annesi Zana Turan. Turan, tek başına baktığı kızının tedavisi için hastane hastane dolaşıyor.

Nisa 1 yaşında bebekken eşinden ayrılan Zana Turan, kızının dilinden anlayan tek kişi. Kızı için tüm zorluklara göğüs geren Turan, evde bakım maaşı, nafaka ve desteklerle Nisa\'ya en iyi tedaviyi sağlamayı amaçlıyor. Valilik onaylı açılan 1 yıllık bağış hesabının süresinin dolmasına 3 ay kaldığını belirten Turan, \"Nisa anne karnında 7,5 aylıkken beyin felci geçirdi. Ölü doğum yapmak istemedim, ve onu dünyaya getirdim. Nisa epilepsi nöbetleri geçiriyor. Bağış hesabında toplanan parayla fizik tedavi alıyor, ilaç masraflarını karşılıyoruz. Doktorlarımız hidroterapi alırsa ellerini kullanabileceğini, oturması, hatta yürümesinin bile mümkün olabileceğini söylüyor. Her şey fizik tedaviye bağlı. Ne kadar çok fizik tedavi alırsa, o kadar hızlı iyileşecek\" dedi. Kızına, toplanan bağışlarla 90 bin lira değerinde yürüme aparatı alan Turan, Nisa\'nın adım atmasını sağlayacak aparatın ona destek olacağını kaydetti. Fizik tedavinin cihazlarla desteklenmesi gerektiğini belirten Zana Turan, \"Haftada 2 saatlik fizik tedavi Nisa için yetersiz. Ama devlet ne yazıkki fazlasını karşılamıyor. Evde oturursa kasılmalar çoğalıyor. Bazen sesler çıkartıyor. Beni anladığını biliyorum. Gözümün önünde erimesine dayanamıyorum. \'nisa_icin_elele\' adıyla sosyal medya hesabı açtırdım, herkesten destek istiyoruz\" dedi.

GÜLDÜREREK TERAPİ

Son 1 yılda dizine platin takılan ve kas gevşetme ameliyatı olan Nisa, duyu bütünleme terapisi ve fizyoterapi sayesinde eklemlerini rahat kullanabilmeye ve kaslarını güçlendirmeye başladı. Nisa’nın dışarıdan gelen uyarıları değerlendirip, sinir sisteminde gerekli ayrımlaştırmayı yapamadığından vücudunu tam olarak tanıyamadığını ve doğru biçimde kullanamadığını söyleyen fizyoterapist Merve Kıhtır, onun gibi hastaların fizyoterapiye ve duyu bütünleme terapisine ihtiyacı olduğunu belirtti. Nisa\'nın özellikle ameliyatların ardından eklemlerinin çok hassas olduğunu anlatan Kıhtır, \"Onun hassasiyetini göz önünde bulundurup ağlatmadan, güldürerek terapi yapıyoruz. Çünkü çocukların ağlaması öğrenmelerini olumsuz yönde etkiliyor. O da hareket etmek istiyor, ama hassasiyetlerinden dolayı korkuyor. Devletin karşılamış olduğu fizyoterapinin yanında yoğun bir fizyoterapi ve duyu bütünleme terapisi alması gerekiyor. Devlet tamamını karşılamadığı için bu durumda ailelere yük düşüyor. Haftada en az 3 seans gerekli. Ama her aile dilediğimiz sıklıkla getiremiyor. Çünkü onlar için maddi bir külfet\" dedi.

Nisa\'nın uzun soluklu terapiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Merve Kıhtır, \"Devletin karşıladığı kadarıyla olumlu sonuç almak mümkün değil. Nisa şu an başını tutamıyor. Desteksiz oturamıyor. Ancak sık terapilerle ilerleyebilir\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI