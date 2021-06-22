Nintendo Müzesi 2024'te açılıyor

Nintendo, oyun kartlarının üretildiği ve müşteri hizmetleri ekiplerinin konsol onarımları için görevlendirildiği Japonya'nın Kyoto şehrindeki Uji Ogura Fabrikası'nı oyun sektörüne adanmış bir müzeye çevireceğini duyurdu. Müze 100 yıldır oyun sektöründeki şirketin ürünlerini ve diğer işlerini sergileyecek.

1889'da Japonya‘nın geleneksel oyun kartları (hanafuda) üreticisi olarak kurulan Nintendo, 1977'de video oyun sektörüne girdi. En bilinen serisi Super Mario ise 1985'te piyasaya çıktı. Dünya çapında 5 milyardan fazla video oyunu ve 790 milyondan fazla donanım sattı.

Şirketin müzeye dönüşecek Uji Fabrikası 1969'da inşa edildi. Yaklaşık yirmi yıl sonra 1988'de yenilendi ve "Uji Ogura Fabrikası" ismiyle neredeyse bir 20 yıl daha hizmet verdi. Müşteri hizmetleri ekipleri ile konsol onarım ekiplerinin 2016 itibariyle başka bir tesise geçişinden bu yana ise atıl durumda.

Sanatatak'ın haberine göre Nintendo, müze ile şirketin ürün geliştirme tarihini ve felsefesini halkla paylaşmayı ve dünyaca ünlü Super Mario gibi pek çok oyuna ait tarihi öğeleri sergilemeyi hedefliyor. Nintendo, müzenin Mart 2024'te sona erecek olan 2023 mali yılında tamamlanacağını söyledi.

Nintendo ilk tema parkı "Super Nintendo World"ü 60 milyar yen (yaklaşık 5 milyar TL) maliyetle geçtiğimiz Mart'ta Osaka'da açtı.

Super Nintendo World

New York City'deki mağazasının ikinci katı da şimdilik Nintendo'nun köklü geçmişinden bazı ürünleri barındıran bir mini müze işlevi görüyor.