Nilüfer Belediyesi'ne Japon personel

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Nilüfer Belediyesi’nin, kardeş kenti Japonya\'nın Tokai Belediyesi ile sürdürdüğü personel değişimi projesi kapsamında Bursa’ya gelen Shota Aoki göreve başladı.

Shota Aoki’ye, kurum kimlik kartını Belediye Başkanı Mustafa Bozbey teslim etti. Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Aoki, Nilüfer Belediyesi’nin kendisine çok şey katacağını söyledi. Başkan Mustafa Bozbey de Nilüfer Belediyesi’nin 2007 yılından beri kardeş şehri olan Japonya’nın Tokai Belediyesi ile gerçekleştirdiği personel değişim programının çok verimli geçtiğini ifade ederek, Aoki’den görüş ve önerilerini kendilerine iletmesini istedi.

Tokai Belediyesi’nde Sosyal Destek Uzmanı olarak görev yapan Aoki, Nilüfer Belediyesi’nde de Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışacak. 7 Aralık’a kadar Nilüfer Belediyesi personeli olarak görev yapacak olan Aoki, uzmanlık alanı kapsamında belediyenin yapacağı hizmet ve projeleri yerinde gözlemleyecek. Uygulama ve hizmetlerin içinde yer alacak.



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