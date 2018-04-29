T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Nijerya'da eşcinsel erkeklere kitlesel gözaltı

Nijerya'da 40'tan fazla erkek, eşcinsel oldukları gerekçesiyle hafta sonu düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Ülkede eşcinsellerin seks yapması 14 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Nijerya'da 40'tan fazla erkek, eşcinsel oldukları gerekçesiyle hafta sonu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Nijerya gazetesi Punch, polisin Cumartesi öğleden sonra Lagos Eyaleti'nde bir otele baskın düzenleyerek erkekleri gözaltına, oteli de kordon altına aldığını duyurdu.

Nijerya'da eşcinsel seks 14 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Eşcinsellerin yalnızca seks yapmaları değil birbirilerine sevgi gösteren hareketlerle bulunmaları da yasak.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan BBC muhabiri Chris Ewokor, ülkenin güneyindeki Evanjelik Hıristiyanların da, kuzeyindeki şeriat destekçisi Müslümanların da eşcinselliğe karşı çıktığını söylüyor.

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'ne (ILGA) göre eşcinselliğin yasak olduğu 72 ülke bulunuyor.

Eşcinselliği yasaklayan ülkelerin sayısı her yıl azalsa da Nijerya bu küresel trende karşı çıkan az sayıda ülkeden biri.

1901'den beri eşcinselliğin yasak olduğu ülkede 2013'te çıkarılan bir yasayla eşcinselliğe yönelik kısıtlamalar artırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NijeryaPunchCumartesiLagos EyaletiEşcinsellerinAbujaBBCChris EwokorEvanjelik HıristiyanlarınMüslümanlarınLezbiyen Gey Biseksüel TransBirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24