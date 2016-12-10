Nijerya’da çifte intihar saldırısı: 30 ölü

Nijerya ordusunun verdiği bilgilerine göre, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Madagali kentinde iki kadının pazar yerinde iki farklı noktada düzenlediği çifte intihar saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda insan yaralandı. Ordu, saldırıların radikal İslamcı Boko Haram örgütü tarafından düzenlendiğini düşünüyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yerel yetkili Yusuf Muhammed, saldırıyı düzenleyen iki kadının müşteri gibi davrandığını anlattı. Kadınlardan birinin saldırıyı pazarın yemek satılan bölümünde düzenlediği, diğerinin de beline bağladığı bombayı giysi bölümünde patlattığı belirtildi.

Magali kenti sık sık Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıların hedefi oluyor. Nijerya ordusu 2014 yılında kenti isyancılardan elinden geri almıştı. Ancak Madagali'de isyancılar varlığını sürdürmeye devam ediyor. Nijerya ordusu geçen haftalarda İslamcıların bulunduğu bölgelere geniş çaplı operasyorlar düzenlemiş ve çok sayıda militan öldürülmüştü.

Nijerya'da radikal İslamcı bir devlet kurma amacıyla kurulan Boko Haram, özellikle ülkenin kuzeydoğusunda polise, orduya, kiliselere ve okullara yönelik saldırılar düzenliyor. Ülkede 2009 yılından beri 20 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 2 milyon 600 bin kişi de kaçmak zorunda kaldı.

Boko Haram, Kamerun, Nijer ve Çad'da da saldırılar düzenliyor.

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AFP/Reuters/CN/HS