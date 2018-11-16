Niğde ve Adana'da kar etkili oldu

Ali KADI- Onur CANPOLAT/NİĞDE, ADANA,(DHA)- NİĞDE\'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, Adana- Niğde otoyolu Akçatekir mevkiinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle yapılıyor.

Niğde\'de kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede kar kalındığı kent merkezinde 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Belediye ekipleri kar temizliği yaptı.

Öte yandan Adana\'nın Pozantı ilçesinde de kar etkili oldu. Aşırı kar yağıyı nedeniyle Pozantı ile Akçatekir arasında otoyol tek yönlü kapandı. Pozantı- Adana yolunda kar temizlik çalışması yapılırken, ulaşım da aksadı. Ekipler otoyolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Adana\'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi geçti.

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