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Nif Çayı taştı, 6 koyun telef oldu

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sağanakla birlikte Nil Çayı'nın taşması sonucu su basan ağılda, 6 koyun telef oldu

12 Ocak 2019 18:51

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde sağanakla birlikte Nil Çayı\'nın taşması sonucu su basan ağılda, 6 koyun telef oldu.
Turgutlu\'da 3 gündür aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Turgutlu- Manisa karayolu kenarındaki Nif Çayı, dün saat 17.00 sıralarında taştı. Taşkın suları, bölgedeki bir ağıla dolunca 6 koyun telef oldu. Bölgedeki bazı evlerde de su baskını oldu. Belediye, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar, ekiplerce tahliye edildi.
Turgutlu Belediye Başkanı MHP\'li Turgay Şirin, bölgeye giderek ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Koyunları telef olan Şehmus Başboğa, büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti. Aileden Nurcan Başboğa ise, \"Halimiz ortada. Evimiz sular altında kaldı. 6 koyunumuz sulara kapıldı. Devletimizden yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

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