Nice taraftarları sahaya indi, yarıda kalan Nice-Marsilya maçı ertelendi

Nice ile Marsilya arasında oynanan Fransa Ligue 1 maçı, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Uzun süreli bekleyişin ardından hakemler ve Nice oyuncuları sahaya çıktı fakat Marsilya sahaya çıkmadı. Kurallara göre Nice'in 3-0 hükmen galip gelmesi bekleniyor.

Fransa Ligue 1'de güne Nice ile Marsilya arasında oynanan maçta yaşanan tribün olayları damga vurdu.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya’nın Nice ile karşı karşıya geldiği mücadele, 74. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.

Marsilya’nın kazandığı korneri kullanmak için köşe noktasına hareketlenen Dimitri Payet, tribünden atılan cisimlerin hedefi oldu. Kafasına gelen darbeyle yerde kalan Payet, ayağa kalktıktan sonra tribünlere sert bir tepki gösterdi.

Alvaro Gonzalez’in de Payet’ye katılmasıyla fitili ateşlenen olaylar, seyircilerin sahaya girmesiyle giderek büyüdü. Reklam panolarını aşarak sahaya ulaşan holiganlar Marsilyalı oyunculara saldırdı. Bir seyirci, Payet'e tekme atmaya çalıştı.

Su şişesini geri fırlattı

Maçta 74. dakika oynanırken, sahaya atılan bir su şişesi, Dimirti Payet’in sırtına geldi. Acı içinde yere düşen Dimitri Payet, daha sonra sinirlenerek yerden aldığı su şişesini tribüne geri fırlattı. Bunun üzerine ortam bir anda gerildi.

Kale arkasında yer alan Nice taraftarları, bir anda sahaya akın etti. Sahaya inen taraftarların sayısı hızla artınca, güvenlik görevlileri çaresiz kaldı. Marsilyalı futbolculara saldıran taraftarlara engel olmak isteyen Nice Teknik Direktörü Jorge Sampaoli’yi futbolcuları güçlükle sakinleştirebildi.

Yaşanan olaylar sonrasında karşılaşmanın hakemleri, iki takım futbolcuları ve teknik heyeti soyunma odasına gitti. Yapılan değerlendirme sonrası maç tatil edildi.