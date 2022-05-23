NFT nedir, ne işe yarar, nasıl NFT oluşturulur?

Son yıllarda adından sıkça bahsettiren Non-Fungible Token (NFT), dijital mülkiyet ve koleksiyonculuk gibi alanlara yeni bir boyut kazandırıyor. Bununla birlikte, NFT'nin tanımı, ne işe yaradığı, nasıl üretildiği, nasıl alınıp satıldığı ve hangi projelerde kullanıldığı gibi soruların yanıtı aratılıyor.

NFT nedir?

NFT kavramının açılımı, “Non Fungible Token” ya da Türkçe’deki karşılığı ile “Değiştirilemez Token” olarak ifade ediliyor.

Non-Fungible Token (NFT), en kısa tanımıyla başka bir eşi daha bulunmayan dijital varlıklara deniyor. Koleksiyoner ürünlerinden sanal ayakkabılara, sanal oyun içeriklerinden dijital mülklere, birçok dijital varlığı temsil ediyor. NFT’ler blok zincir teknolojisi kullanılarak, büyük çoğunlukla Ethereum token standartlarıyla üretiliyor, ancak kripto para birimlerinin aksine Ethereum’un ERC-20 standardında değil; ERC-721 ve ERC-1155 standartlarında işlem görüyor.

Ne işe yarar?

Dijital dünyadaki orijinalliği ifade eden NFT teknolojisinin, müzik, oyun, resim, video, GIF, film ve benzeri sanat eserlerinin değiştirilmesini ya da taklit edilmesinin önüne geçebilmek için tasarlanmış olduğu biliniyor.

Nasıl oluşturulur?

NFT üretimi, Ethereum blok zinciri geliştiricilerinin hazırladığı ERC-727C token standartlarında üretiliyor. NFT üretme işlemlerini gerçekleştirmek için üreticilere kolaylık sağlayan platformlar olduğu biliniyor. Bu platformlar aracılığı ile üreticilerin bu süreçte ihtiyaçları olan şey ise, dijital bir kripto para cüzdanı oluyor.