Newsweek'e konuşan ABD'li yetkililer: Kiev'in 96 saat içinde düşmesini bekliyoruz

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Newsweek'e konuşan üç ABD'li yetkili, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in günler içinde Rusya ordusuna düşmesini ve kısa süre sonra da direnişin bastırılmasını beklediklerini ifade etti.

Yetkililer, "Rusya ordusu, Ukrayna ordusunu çevreleyip teslim olmaya zorlayacak veya onları yok edecek" dedi.

Kiev'in 96 saat içinde düşmesini beklediklerini ifade eden yetkililer, bundan bir hafta sonra da Ukrayna hükümet üyelerinin ülkeden ayrılacağını öngördü.

Newsweek'e konuşan eski bir ABD istihbaratı çalışanı, "Hava saldırıları ve topçu ateşi bitince kara savaşı gerçek anlamda başlar. Bence Kiev birkaç günde düşer" dedi.

Eski istihbarat çalışanı, "Ordu bundan biraz daha uzun süre ayakta kalır. Ancak çok uzun süreceğini sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.