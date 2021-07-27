Netflix, yeni Pokemon dizisi için hazırlıklara başladı

Netflix, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip Pokemon'un canlı aksiyon dizisini geliştiriyor.

Hem dünyada hem de Türkiye'de en popüler video akış platformlarından birisi olan Netflix, sevilen bir markanın dizisi için harekete geçti. Popüler kültürün en önemli markalarından biri olan Pokemon'un yeni bir dizisi geliyor.

Geçtiğimiz saatlerde Variety'nin yaptığı habere göre Lucifer dizisinin yaratıcılarından Joe Henderson, bir Pokemon dizisi üzerinde çalışıyor. Bu yeni dizi live-action tarzında olacak. Joe Henderson daha öncesinde Almost Human isimli yapımdan tanınıyordu.

Söylentilere göre dizi, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Detective Pikachu'nun kopyası tarzında olacak. Şu an için dizi ile ilgili hiçbir resmi detay yok.