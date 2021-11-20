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Kültür-Sanat

Netflix, 'Lupin' dizisinin çekimlerinin başladığını açıkladı

Merakla beklenen üçüncü kısım çekimleri Paris'te başladı

20 Kasım 2021 17:45

Netflix'in popüler dizisi "Lupin", merakla beklenen üçüncü kısım çekimleri Paris'te başladı. Fransız oyuncu Omar Sy dizide, dünyaca ünlü hırsız ve kılık değiştirme ustası Arsène Lupin'den ilham alan Assane Diop karakterini yeniden canlandırıyor. 

“Squid Game”den sonra Netflix'in en büyük ikinci uluslararası yapımının üçüncü kısmının çekimleri, perşembe günü hem Netflix, hem de Sy tarafından kendi Twitter hesaplarından duyuruldu.

Sy bir fotoğraf paylaşarak, "Evde olmak iyi hissettiriyor! Lupin, Bölüm 3, şimdi üretimde” ifadelerini kullandı. Netflix de aynı fotoğrafı yayınlayarak, "Bil bakalım kim geri döndü ve şovu çalmaya hazır?" yazdı. 

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