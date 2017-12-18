Neslihan Yiğit Milano'dan Bronz madalya ile döndü

ANKARA,(DHA)(FOTOĞRAFLI)

2020 Tokyo Olimpiyatları, Olimpiyat Eleme Puan Turnuvalarından Yonex Uluslararası Badminton Turnuvası 14 -17 Aralık 2017 tarihleri arasında İtalya\'nın Milano şehrinde yapıldı.

4 gün süren turnuvada 32 ülkeden 293 sporcu madalya mücadelesi verdi. 2012 Rio Olimpiyatları\'na puan veren şampiyonada Neslihan Yiğit Tek Bayanlar kategorisinde 3\'üncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Neslihan Yiğit; İlk turda Hindistanlı rakibi Rasika Raje\'yi 2-0 mağlup etti. İkinci turda da Alman rakibi Yvonne LI\'yi aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek Finalde Danimarkalı rakibi Sofie Holmboe Dahl\'ı 2-0 yenerek yarı finalde mücadele vermeye hak kazandı. Yarı finalde ise Danimarkalı rakibi Line Christophersen\'e 2-0 mağlup olarak Tek bayanlar kategorisinin 3\'üncüsü oldu.

\"OLİMPİYAT İÇİN YILDA 20 TURNUVAYA GİTMEK GEREKİR\"

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik; \"Badmintonda kota sistemi, Dünya sıralamasına puan veren müsabakalarda puan toplamak üzere dayalıdır. 2016 Rio Olimpiyatlarından sonra ara vermeksizin bu müsabakalara sporcu göndermeye devam ediyoruz. Bu nedenle bir sporcunun asgari olarak yılda 20 müsabakaya gitmesi gerekiyor. Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak\'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan\'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum\" dedi.

