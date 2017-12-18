T24 LogoT24 Logo
Spor

Neslihan Yiğit Milano'dan Bronz madalya ile döndü

ANKARA,(DHA)(FOTOĞRAFLI) 2020 Tokyo Olimpiyatları, Olimpiyat Eleme Puan Turnuvalarından Yonex Uluslararası Badminton Turnuvası 14 -17 Aralık 2017 tarihleri arasında İtalya'nın Milano şehrinde yapıldı

18 Aralık 2017 15:54

ANKARA,(DHA)(FOTOĞRAFLI)

2020 Tokyo Olimpiyatları, Olimpiyat Eleme Puan Turnuvalarından Yonex Uluslararası Badminton Turnuvası 14 -17 Aralık 2017 tarihleri arasında İtalya\'nın Milano şehrinde yapıldı.
4 gün süren turnuvada 32 ülkeden 293 sporcu madalya mücadelesi verdi. 2012 Rio Olimpiyatları\'na puan veren şampiyonada Neslihan Yiğit Tek Bayanlar kategorisinde 3\'üncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Neslihan Yiğit; İlk turda Hindistanlı rakibi Rasika Raje\'yi 2-0 mağlup etti. İkinci turda da Alman rakibi Yvonne LI\'yi aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek Finalde Danimarkalı rakibi Sofie Holmboe Dahl\'ı 2-0 yenerek yarı finalde mücadele vermeye hak kazandı. Yarı finalde ise Danimarkalı rakibi Line Christophersen\'e 2-0 mağlup olarak Tek bayanlar kategorisinin 3\'üncüsü oldu.
\"OLİMPİYAT İÇİN YILDA 20 TURNUVAYA GİTMEK GEREKİR\"
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik; \"Badmintonda kota sistemi, Dünya sıralamasına puan veren müsabakalarda puan toplamak üzere dayalıdır. 2016 Rio Olimpiyatlarından sonra ara vermeksizin bu müsabakalara sporcu göndermeye devam ediyoruz. Bu nedenle bir sporcunun asgari olarak yılda 20 müsabakaya gitmesi gerekiyor. Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak\'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan\'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum\" dedi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHAFOTOĞRAFLI 2020 Tokyo Olimpiyatları Olimpiyat Eleme Puan Turnuvalarından Yonex Uluslararası Badminton TurnuvasıAralıkMilanoRio OlimpiyatlarıNeslihan Yiğit Tek BayanlarNeslihan Yiğit;HindistanlıRasika RajeAlmanYvonne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24