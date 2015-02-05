Nermin Sultan'lı Matisse'e 57 milyon

Sotheby’s’in Londra’da düzenlediği müzayedesinde Matisse’in yaklaşık 57 milyon TL’ye satılan ve sanatçının modern resimde erotizmin en güzel örnekleri sayılan “Odalık” serisinden “Siyah Koltuktaki Odalık” adlı tablosunda Sultan Abdülaziz’in torunu, Prenses Nezahat Nermin Hamide Şefkat ya da Nermin Sultan betimleniyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sotheby’s’in önceki akşam Londra’da düzenlediği İzlenimci ve Modern Sanat müzayedesinde, izlenimci akımın kurucusu Fransız ressam Claude Monet’nin 5 yapıtı toplam 55.74 milyon sterline (yaklaşık 202 milyon TL) alıcı buldu.

Beş yapıt içinde en yüksek fiyata ulaşan, 23.67 milyon sterlin (yaklaşık 86 milyon TL) ile Monet’nin 1908’de yapmış olduğu “Büyük Kanal” adlı Venedik manzarası oldu. Tablo, son 8 yıldır Londra’daki National Gallery’de sergileniyordu.

Monet’nin 1887 tarihli “Giverny’de Kavaklar” adlı resmi ise 10.79 milyon sterline (yaklaşık 39 milyon TL) alıcı buldu. Tablo, yeni alımlara kaynak sağlamak amacıyla New York’taki Modern Sanat Müzesi koleksiyonundan satışa çıkarılmıştı.

Fransız ressam Henri Matisse’in 15.83 milyon sterline (yaklaşık 57 milyon TL) satılan ve sanatçının modernresimde erotizmin en güzel örnekleri sayılan “Odalık” serisinden “Siyah Koltuktaki Odalık” adlı tablosunda ise, Sultan Abdülaziz’in torunu, Prenses Nezahat Nermin Hamide Şefkat ya da Nermin Sultan betimleniyor.

Matisse, dostlarının “Nezi” dedikleri prensese 1940’ta Fransa’nın Nice kentinde rastladığında hayran kalmış ve birkaç resmi için kendisine modellik yapmasını önermiş, prenses de bu öneriyi kabul etmişti. Prenses, Murat Bardakçı’nın bir yazısında belirttiği gibi, Fransa’daki bir hastanenin muhtaçlar koğusunda can verdiğinde 76 yaşındaydı, hiçbir ülkenin vatandaşı değildi ve Fransız hükümetinin bağladığı fakir aylığıyla geçiniyordu.

Aynı müzayedede, yeni-izlenimcilik akımının öncüsü Fransız ressam Georges Seurat’nın, Londra’daki National Gallery’de bulunan 1883-84 tarihli ünlü resmi “Asnières’de Banyo”nun ön çalışması niteliğindeki “Asnières’de Banyo İçin Etüt” 7.77 milyon sterline (yaklaşık 28 milyon TL) satıldı. Bu rakamın, Seurat’nın kâğıt üzerine yapıtları için bir rekor olduğu belirtildi.

Fransız ressam Toulouse-Lautrec’in, daha önce hiç görücüye çıkmamış olan “Yatakta: Öpüş” adlı resmi ise 10.79 milyon sterline (yaklaşık 39 milyon TL) satıldı. 1892 tarihli tabloda öpüşen iki kadın betimleniyor.