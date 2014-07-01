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Yaşam

‘Nejat İşler'in parmağındaki kangrenli bölge alındı’

3 parmağı kesildiği iddia edilen Nejat İşler’in sağlık durumu hakkında menajeri, açıklamalarda bulundu

01 Temmuz 2014 21:11

Nejat İşler, geçirdiği septik şok nedeniyle hastaneye kaldırılmış aylar süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 42 yaşındaki oyuncu, 95 gün yoğun bakımda kalmış ve nisan ayında taburcu edilmişti.

Radikal’in haberine göre, Nejat İşler'in menajeri, ünlü oyuncunun sadece parmaklarının üst kısmındaki kangren olan etli bölgelerin alındığını açıkladı.

Sargıları yarın açılacak olan İşler’in, tırnaklarının bir kısmının hala durduğu, bacağından et alınıp ellerine uygulanabileceği öğrenildi. Bu işlemin yapılıp yapılmayacağı ise ünlü oyuncunun sargılarının açılmasından sonra netleşecek.

İşler’in menajeri yaptığı açıklamada, "Parmaklarının birinci boğumuna kadar bile kesilmedi. Sadece üst kısmı alındı. Tırnaklarının bir kısmı duruyor. Her şeyin iyiye gitmesini bekliyoruz" dedi.

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