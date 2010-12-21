-NECİP MİRKELEMOĞLU VEFAT ETTİ İZMİR (A.A) - 21.12.2010 - Eski Milletvekili, Eski Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili ve bestekar Mehmet Necip Mirkelamoğlu İzmir'de vefat etti. İzmir Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastanesinde rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 89 yaşındaki Mirkelamoğlu'nun bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün arkadaşlarından olan ve bestecilik yönüyle de tanınan Mirkelamoğlu'nun cenazesinin, perşembe günü İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde öğlen kılınacak namazdan sonra toprağa verileceği belirtildi. -NECİP MİRKELAMOĞLU- 1961-1967 arasında İzmir Milletvekili, 1968-1977 yılları arasında da İzmir Senatörü olarak görev yapan, bu dönemde Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliğini de yürüten Mirkelemoğlu, ''Atatürkçü Düşünce ve Uygulamada Din ve Laiklik'', ''Okyanusta Bir Kayık'', ''İnönü Ecevit'i Anlatıyor'' ve ''Maskeli İkili'' adlı kitapları yazdı. Şair ve bestekar olarak da tanınan Mirkelemoğlu, ''...Bir münasip zamanda, Mesela saat onda, Buluşalım kordonda, Der gibi geldi bana'' dizeleriyle bilinen ''İzmirlim'' şarkısının söz yazarı ve bestecisi. Eserleri, Zeki Müren, Nesrin Sipahi, Mediha Demirkıran, Ziya Taşkent, Yaşar Özel ve Bekir Sıtkı Sezgin gibi sanatçılar tarafından seslendirilen Mirkelamoğlu, Necla Mirkelamoğlu ile 62 yıldır evli ve 3 çocuk babasıydı.