Nebahat Çehre'den Uğur Yücel'e tepki: Bu sözler tamamen kadına saygısızlık

Oyuncu Uğur Yücel'in kadınları hedef alan '45 yaş üstüne burun kıvırıyorum' yorumuna ve bazı oyuncuların yüksek kazançlarına ilişkin açıklamalarında 'yaratık' ifadesini kullanmasına oyuncu Nebahat Çehre'den tepki geldi. Çehre "Kendisini uzayda zannetti galiba. 'Yaratık' kelimesi çok ağır olmuş" dedi.

Nebahat Çehre, Uğur Yücel’in “45 yaş üstüne burun kıvırıyorum, 35’ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum. Yatakta aniden paket olursak sorumluluk ona kalmasın” açıklamasına da tepki gösterdi



“Bu sözler tamamen kadına saygısızlık" diyen Çehre, sözlerine şöyle devam etti:

"Uğur uzayda mı yaşıyor? Kendisini uzayda falan zannetti galiba. Yaratık kelimesi çok ağır olmuş. Benden bir şey istiyorlarsa, seve seve yaparım. Gençlere kapı açmak lazım. Biz genç değiliz, ben gençlerle hep saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştım.

Sen karşındaki kişileri yaratık olarak görüyorsan o kişilerle olan teklifleri kabul etmezsin olur biter. Yolu açık olsun ne diyeyim.”

Uğur Yücel, Hakan Gence’ye verdiği röportajda aşk hakkında konuşurken “Kadın 45 yaşında diyorlar. Burun büküyorum. 35’ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum. TC kimlik soruyorum, aşı karnesi, sağlık raporu. Benimkileri de masaya koyarak tabii. Yatakta aniden paket olursak sorumluluk ona kalmasın" demişti.

"Konu aşk olunca... Onda değişim yok mu?" sorusuna, Uğur Yücel "Ben anlamıyorum yaşın üzerimdeki etkisini. 18 yaşımdayken 27 yaşında sevgilim vardı, teyzemle birlikteyim zannediyordum. Şimdi 'Kadın 45 yaşında' diyorlar. Burun büküyorum. 35’ten yukarı kullanım kılavuzu istiyorum. TC kimlik soruyorum, aşı karnesi, sağlık raporu... Benimkileri de masaya koyarak tabii, “Bak anacım evraklarım zarfta, çekmecene koy”. Yatakta aniden paket olursak sorumluluk ona kalmasın. ‘Fücceten gitti’ kağıdımı da imzalı veriyorum. Aniden gittim, onun suçu yok. Noter imzalı" yanıtını vermişti.

Yücel, “Oyunculuk sektörüne dair sizi en çok şaşırtan nedir?” sorusuna da şöyle yanıt vermişti:

“Kimi tipler var. Ne oynadıklarını anlayamıyorum. Kazandıklarını duyunca şaşırıyorum. Sonuçta kimi yaratıklarla aynı işi yapıyor olmak tuhaf değil mi?” diye konuşmuştu.