NBA All-Star'da 'Milli marş katliamı'

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) All-Star maçı öncesi milli marşın ünlü bir kişi tarafından seslendirilmesi geleneği bu yıl şarkıcı Fergie'ye nasip oldu. Basketbolcuların ve izleyicilerin gülmekten kendini alamadığı icra, sosyal medyada yerden yere vuruldu. Ancak salondaki herkesin alaycı mimik ve jestlerla karşıladığı Fergie'nin milli marş yorumu, sosyal medyada tiye alındı.

The Black Eyed Peas isimli hip hop grubunun üyesi olarak tanınan ve solo kariyeriyle şöhreti perçinlenen Fergie'nin caz üslubu vermeye çalışarak ateşli şekilde söyleme gayretine girdiği ve sonuna doğru detone de olduğu milli marş icrası basketbolcuların bazılarının yüzünde şok, bazısında gülümseme, bazısında alay ifadesi doğurdu.