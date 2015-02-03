Nazi savaş suçu zanlısı hakim karşısına çıkacak



Lüneburg'daki ilk duruşma 21 Nisan'da yapılacak. Mahkeme, temmuz ayı sonuna kadar toplam 26 celse öngörüyor.

İddianamede, zanlının ana görevlerinden birinin, "toplama kampına sevk edilen mahkûmların üzerlerinde bulunan nakit paranın kaydını tutarak, Berlin'deki SS (Schutstaffel-Koruma Timi) Ekonomi ve İdare Karargâhı'na yollamak olduğu" belirtildi.

Auschwitz toplama kampında 1944 yılının mayıs-temmuz ayları arasında görev yaptığı belirtilen zanlının, mahkûmların kişisel eşyalarını yok ederek katliamların izini ortadan kaldırdığı belirtildi.

Zanlının, büyük kısmı Yahudilerden meydana gelen ve "çalışamaz" ibaresiyle kampa yollanan mahkûmların Auschwitz kampına sevk edildikten kısa süre sonra gaz odalarında öldürüldüğünden bilgi sahibi olduğuna dikkat çekildi.

Yeni belgeler mahkeme yolunu açtı

İddianamede, "zanlı, eylemiyle Nazi rejimine ekonomik çıkar sağlamış, sistematik katliama destek vermiştir" ifadesine yer verildi.

Zanlı hakkında daha önce Frankfurt Savcılığı tarafından "Nazi savaş suçuna iştirak ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ancak 1985 tarihli dosya, kanıt yetersizliğinden ötürü kapanmıştı. Yeni iddianame hazırlanırken Ludwigsburg kentindeki Nasyonal Sosyalizm Suçlarını Araştırma Merkezi'nin verilerinden yararlanıldığı belirtildi.

Merkezin gün ışığına çıkardığı çıkardığı yeni belgeler, bu yılın 19 Şubatında eski SS mensuplarının evlerine bir dizi baskın yapılmasına yol açmıştı.