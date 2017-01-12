Nazi savaş suçlusu Şam'daki bir bodrumda öldü

2. Dünya Savaşı'nda 130 bin Yahudi'nin ölümünden sorumlu olduğu tahmin edilen Nazi kumandanı Brunner'ın ömrünün son günlerini Şam'daki bir bodrum katında yer alan hücrede kilit altında geçirdiği Revue XXI dergisinde yer alan haberde bildirildi.

Brunner ile ilgili daha önce 2010 yılında 89 yaşında öldüğüne dair haberler çıkmıştı.

Brunner'in Yahudi Soykırımı'nın mimarlarından olan Adolf Eichmann'ın sağ kolu olduğu, Fransa'daki Yahudilerin Almanya ve Polonya'daki kamplara gönderildiği Paris'in kuzeyindeki Drancy kampından sorumlu olduğu belirtildi.

Nazi kumandanı 1954 yılında Fransa'da gıyabında yargılanmış ve insanlığa karşı işlediği suçlardan ötürü ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Suriye rejimi için çalıştı

Fransız gazeteciler Brunner'ın Suriye rejimi için çalıştığını ve istihbarat uzmanlarının eğitiminde görev aldığını ortaya çıkardı. Brunner'ın Naziler tarafından geliştirilen sorgulama ve işkence tekniklerini Suriyelilere aktardığı iddia edildi.

Ancak Fransız dergisinde yer alan habere göre 2000 yılının Temmuz ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevi babasından devralmasıyla "güvenlik gerekçesiyle" gözaltına alındı, bir hücreye konuldu ve çok kötü şartlarda yaşamını yitirdi. Fransız gazeteciler Suriye gizli servisinin üç eski elemanı ile yaptıkları görüşmelerde Brunner'ın ölene kadar Nazi ve anti semitik olmaktan pişmanlık duymadığını söylediklerini aktardılar.

Brunner'ın gardiyanlarından biri savaş suçlusunun Ebu Hüseyin ismini kullandığını ve son yıllarında çok acı çektiğini ve ağladığını söyledi. Brunner'ın eski gardiyanı Ömer, Fransız dergisine şöyle konuştu "odaya girdi, ardından kapı kapandı ve bir daha asla açılmadı."

İsrail peşindeydi

Brunner'ın daha önce birkaç parmağını ve bir gözünü İsrailli ajanlar tarafından mektupla düzenlenen bir bombalı saldırıda kaybettiği bildirildi.

Fransız tarihçi ve Nazi avcısı Serge Klarsfeld, Fransız dergisinin haberi üzerine AFP'ye verdiği demeçte: "İyiden ziyade kötü bir yaşam sürmüş olmasından memnuniyet duyuyoruz" dediği kaydedildi.

Daha önce görgü tanıklarının 2003 yılında Brunner'ı Şam'da gördüklerine dair bigiler mevcut.

Nazı avcısı Simon Weisenthal Merkezi daha önce Alman istihbaratından yetkililerin Brunner'ın 2010'da öldüğü bilgisini verdiğini ancak öldüğünü adli olarak kanıtlayamadığını açıklamıştı.

Brunner'ın son yılları uzun zamandır bir sırdı ancak son dönemde açığa çıkarılan bilgiler medyada Suriye rejiminin neden eski bir Nazi savaş suçlusunu neredeyse yarım yüzyıl barındırdığı ve sonra da acılı bir şekilde ölmesine izin verdiği konusunda spekülasyonlar yapılmasına neden oldu.

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AFP, Reuters, DW/SSB/BS